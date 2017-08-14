Геннадий Онищенко предлагает наказывать государственные СМИ за новости о рэп-баттлах

Рэп-баттл между исполнителями Oxxxymiron и Гнойным вызвал в среде крупных интернет-СМИ словно какой-то массовый психоз, поскольку даже федеральные издания не обошли вниманием столь узконаправленную новость, посвятив ей не одну, а несколько публикаций в течение дня:

Видео с самым ожидаемым рэп-поединком Oxxxymironа и Гнойного посмотрели более трех миллионов человек https://t.co/diZUHKiAeX — НТВ (@ntvru) August 14, 2017

Чем интересен Versus Battle Oxxxymiron и Гнойного и почему запись уже посмотрело несколько миллионов человекhttps://t.co/zaPm9gmE3h pic.twitter.com/hJaNMbR2jw — РИА Новости (@rianru) August 14, 2017

Очевидно, причиной этому стала высокая популярность выложенного в Сети ролика, который смог всего за одну ночь набрать больше трёх миллионов, а в данный момент — почти 7 млн просмотров:

Но в итоге резонанс от цитирования данного видео центральными и не только средствами массовой информации потряс, можно сказать, самые основы государства. Бывший главный санитарный врач РФ, а сейчас — первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение о недопустимости обсуждение в государственных средствах массовой информации роликов, содержащих ненормативную лексику, и предложил менять законодательство:

«То, что государственные СМИ раскручивают её – это, конечно, с их стороны безответственно. Отсутствие профессионализма с точки зрения тех денег, которые им даёт государство. Я понимаю, какие-нибудь оппозиционные СМИ [пишут об этом], но они живут по своим законам. Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры. Да, нужно менять законодательство. Спрашивать с тех, кто его нарушает, не просто пожурить, поругать, а более серьёзными вещами. [В ролике] убогий язык, законы русской разговорной речи, культуры там даже и близко не ночевали. Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. Там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было просмотров, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы».

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О художественной ценности данного явления, запущенного центральными СМИ словно в принудительную ротацию, спорить можно достаточно долго, однако это не повод для введения очередных запретов, пусть и внутрикорпоративных. Подаваемая центральными новостными агентствами информация и так довольно «причёсанная», балансирующая между парадным лоском и жутким унынием, поэтому подобная «встряска» хотя бы немного разнообразит «официальную» ленту новостей. Геннадию Григорьевичу стоило бы вспомнить, что это лето и так выдалось достаточно урожайным на запретительные законы, так что государству, подсаженному на иглу тяжёлого цензурирования, не стоит повышать и без того высокую дозу регулирования информационной повестки. Тем более, создатели ролика предупреждают о присутствии обсценной лексики, и уж если кто-то посчитает, что его этические и эстетические чувства подвергнутся дикому стрессу, сам должен для себя решить — смотреть дальше или нажать на крестик в правом углу браузера.

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