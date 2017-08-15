Совбез обяжет операторов связи перейти на отечественное оборудование и займётся «интернетом вещей»

Совет безопасности России направил письмо в Минпромторг РФ с предложением с апреля 2018 года запретить закупки госструктурами иностранного телекоммуникационного оборудования. Сотовых операторов при работе с госорганами также могут обязать использовать российские разработки в области связи и интернета. Ожидается, что операторов «большой тройки» (МТС, «Билайн» и «МегаФон») также обяжут использовать российские разработки при работе с госорганами.

Кроме того, к началу февраля 2018 Совбез предлагает утвердить требования, согласно которым для строительства инфраструктуры связи за счет госбюджета должно использоваться отечественное телекоммуникационное оборудование.

В пример приводится программа подключения к высокоскоростному интернету малонаселенных пунктов страны, которую с 2014 года реализует «Ростелеком». Стоимость программы составляет 163 млрд рублей.

К февралю 2018 года Совбез предлагает правительству утвердить правила, по которым все операторы связи должны будут увеличить долю российского оборудования при работе с госорганами.

«Это позволило бы мотивировать и других участников рынка (операторов «большой тройки») приобретать телеком-оборудование российского происхождения», — отмечается в материалах Совета безопасности.

В «Мегафоне» рассказали, что компания уже использует отечественную кабельную продукцию, пассивные антенные устройства и оборудование транспортных сетей и готова увеличить применение российской продукции при наличии конкурентных решений. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась комментировать предложение. Представитель МТС не ответил на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель Минпромторга не ответили на запросы издания. Источник, близкий к Совбезу, подтвердил, что в конце года пройдет заседание совета, посвященное защите информационной инфраструктуры.

Для обеспечения государственного суверенитета России уже в 2020 году сети российских операторов связи и центры обработки данных должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения — такие предложения содержатся в «дорожной карте», подготовленной рабочей группой при администрации президента РФ в середине 2016 года.

Кроме этого, Совбез намерен обсудить «интернет вещей». В условиях ожидаемого массового использования этой технологии, Совет безопасности предлагает организовать «массовое производство» отечественных устройств для этого сегмента.

Концепция IoT подразумевает создание вычислительных сетей из различных устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом — собирать, анализировать, распределять данные и самостоятельно принимать решения на основании такой информации. Эта технология может, в частности, использоваться для создания «умного» дома, в котором все устройства и датчики взаимодействуют друг с другом, «умного» транспорта — для сбора информации с автомобилей и ее анализа, а также промышленного интернета вещей — для оптимизации производственных процессов с помощью систем сбора и мониторинга данных.

По оценке директора по техническому развитию Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергея Алимбекова, в перспективе пяти—семи лет рынок IoT в России будет насчитывать более 400 млн устройств. На этот формат могут перейти приборы в сфере ЖКХ, энергетике, здравоохранении, транспорте, логистике, агропроме и других отраслях.

«Большинство IoT-устройств, используемых в России, производятся в Китае и на Тайване, — говорит Алимбеков. — При этом, если речь не идет о применении в критической инфраструктуре или на стратегических объектах со специальными требованиями к сертификации, в импорте устройств микроэлектроники нет ничего плохого — они приемлемы по цене и качественны, этими приборами пользуется весь мир».

По его мнению, в России необходимо наращивать производство устройств, которые требуют наукоемких технологий и используются в жестко регулируемых областях применения. «Производство бытовых и гражданских приборов можно посчитать простой арифметикой — 400 млн микросхем по цене не более 100 руб. даст объем 40 млрд руб. в перспективе семи лет, — отмечает он. — Будет ли это выгодно, решит рынок».

По словам директора по развитию «Группы Т-1» Игоря Хереша, все бытовые датчики и контроллеры, используемые сейчас в России, в основном производятся в Китае и на Тайване, а те, что применяются в промышленности, — в Швейцарии, США, Японии и других странах. «Мы как-то тестировали терминалы, которые сертифицированы и вполне легально поставляются для установки на автомобили в России. В одном из них обнаружили доверенный китайский номер, а значит, теоретически через сим-карту автомобилем может управлять кто-то посторонний», — рассказывает Хереш.

«Я надеюсь, что в России займутся массовым производством датчиков и контроллеров для интернета вещей — это перспективное направление. Если все приборы учета [в сфере ЖКХ] перевести на автоматическую работу и передачу данных — это будет порядка 200 млн устройств, то есть большой и перспективный рынок. А есть еще системы билетов на муниципальный транспорт, разнообразные кардиодатчики в медицине, системы контроля экологической обстановки, мониторинга захоронения мусора и др.», — перечисляет директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.

О заинтересованности «интернетом вещей» со стороны государства говорил и глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. По его словам, в ближайших задачах законотворцев регулирование этой отрасли, а также «Больших данных», blockchain и принятие закона о робототехнике.

Стоит также напомнить, что «интернета вещей» коснётся уже ставший притчей по языцех «пакет Яровой». Осенью прошлого года об этом говорил профильной подгруппы «Интернет + суверенитет» при администрации президента Илья Массух. По его словам, соответствующие поправки в законодательство могут быть подготовлены в 2017–2018 годах.

Вышеозначенные тенденции по регулированию столь важных отраслей совершенно очевидно выполняют задачи принятой в конце прошлого года Доктрины информационной безопасности, носящей весьма изоляционистский характер. Как и предполагала РосКомСвобода, дальнейшее принятие важных для интернет-отрасли регулирующих правовых норм будут воплощать в жизнь обозначенные в Доктрине положения.

Принятые этим летом крайне регрессивные законы о регулировании интернет-мессенджеров и запрете средств обхода государственных блокировок также ложатся в вышеозначенный формат жёсткого регулирования отрасли, которая без помощи государства вполне успешно регулировала себя сама и активно развивалась.

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