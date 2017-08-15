Провайдеры Екатеринбурга предложили пользователям доносить на «интернет-экстремистов»

«Нереализованный контракт мэрии Екатеринбурга, предусматривающий мониторинг форумов, блогов и страниц в социальных сетях на предмет экстремистских материалов, предложено осуществить силами горожан в целях экономии городского бюджета, — сообщается на сайте «Уральской ассоциации операторов связи» (УралАОС). Речь идёт о «поиске проявления экстремизма в Сети».

«Сэкономленные средства (сообщалось, что исследование обойдется бюджету в 250 тысяч рублей) власти могли бы потратить на иные цели – например, благоустроить несколько дворовых площадок, подлатать крышу в каком-нибудь детском саду или собрать нескольких школьников из малообеспеченных семей к новому учебному году. Но никак не на фуршет по случаю юбилея городской думы, на который уже выделен один миллион рублей», – отметили в пресс-службе УралАОС, напомнив о грандиозном праздновании, которое запланировала администрация города.

Интернет-провайдеры «Планета», «ИНСИС», УралВЭС Конвекс» и «Эрланг» предлагают жителям Екатеринбурга и Свердловской области искать соответствующие сообщения на форумах, в соцсетях и блогах, о чём сообщать на указанный на сайте электронный ящик Ассоциации.

Как пояснил генеральный директор, президент УралАОС Леонид Блинов, провайдеры планируют отлавливать экстремистов в Сети совершенно бесплатно и исключительно по своей инициативе, а впоследствии все собранные данные передавать в «органы». «Это наш город, мы тут живем, и не хотим, чтобы тут жили экстремисты», — уточнил Блинов.

О том, что администрация Екатеринбурга объявила интернет-охоту за «сетевыми экстремистами», стало известно после размещения соответствующего заказа на сайте госзакупок (речь тогда шла о сумме почти в полмиллиона рублей). Его выиграл один из местных общественников. Впоследствии контракт расторгли по соглашению сторон, так как представленная программа исследования потребовала доработки, а сроки соглашения не позволяли тратить на это время.

Практика «бесплатного доносительства», а также поиска «запрещёнки» руками людей, которым не платят ни копейки, в последнее время в России распространена достаточно широко. На этом, в частности, делают себе пиар разного рода сомнительные организации, причастные к разработке и внедрению в РФ интернет-цензуры.

Над созданием «кибердружин» в своё время поработала одиозный депутат Госдумы Ирина Яровая, также подобные организации были созданы на базе «Первого казачьего» университета с открытием «киберказачьих дружин» в разных городах страны. Кроме этого, в некоторых областях, имеющих миллиардные дыры в бюджете, как-то находятся средства на опеку такого рода «кибердружин».

В Татарстане время от времени напоминают о созданной почти два года назад «Системе противодействия правонарушениям в интернете I.C.M.», собирая желающих поискать ею в Сети соответствующий контент. Над столь «топовой» темой поиска «запрещёнки» в данный момент работает множество фирм и общественных организаций, мечтающих когда-нибудь монетизировать свои усилия, пока государство этой темой ещё увлечено.

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