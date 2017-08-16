Apple, Facebook и Google потребовали ограничить отслеживание граждан через мобильную связь

Группа из нескольких крупных IT-компаний обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть вопрос о неприкосновенности частной жизни по части отслеживания властями данных о местонахождении мобильных телефонов пользователей. Среди тех, кто подписал документ, Google, Facebook, Apple, Airbnb, Dropbox, Cisco Systems и другие крупные социальные сети и сервисы.

Компании уверены, что Верховный суд должен рассмотреть некоторые положения четвертой поправки к Конституции США, которая ограждает граждан от необоснованных обысков и задержаний. «Положения четвертой поправки должны быть адаптированы к этим новым реалиям. Суд должен уточнить применение некоторых положений четвертой поправки, чтобы гарантировать взаимодействие закона с интернет-технологиями в соответствии с реальной ситуацией и ожиданиями людей»,— говорится в заявлении.

Поводом для обращения в суд с соответствующим запросом стало недавно принятое к рассмотрению Верховным судом дело «Карпентер против США». Тимоти Карпентер был задержан по подозрению в грабеже на основании данных о местоположении с его электронного устройства, при этом полиция не имела соответствующего ордера на получение подобной информации. По мнению авторов ресурса, решение суда по этому вопросу может иметь глубокие последствия для конфиденциальности в эпоху цифровых технологий.

Компании считают, что ряд положений закона и их интерпретации не являются актуальными в наше время, поэтому судам стоит более гибко подходить к конфиденциальности пользователей в современном цифровом мире. Сообщается, что Верховный суд рассмотрит это заявление осенью.

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