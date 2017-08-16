Российский мессенджер «Ответ» поделится с ФСБ вашими корпоративными секретами

Сообщать по первому запросу о любых действиях своих пользователей правоохранителям будет мессенджер «Ответ», в прошлом году ставший одним из претендентов на использование государственными органами. В реестре мессенджер представлен ООО «Мобильные коммуникации», и внесён туда под номером 97-PP.

reestr.rublacklist.net/distributor/108976

Мессенджер позиционирует себя как сервис для осуществления корпоративной коммуникации. В прошлом году «Ответ» получил внешнее финансирование от созданного Институтом развития интернета (ИРИ) фонда «Нейронные сети» — управляющий директор фонда Дмитрий Завалишин подтверждал факт инвестиций в мессенджер, но не стал комментировать, в какой именно. Источник, знакомый с деталями сделки, пояснил журналистам, что речь идет о мессенджере «Ответ».

В разделе «Политика конфиденциальности» владельцы мессенджера предупреждают пользователей, что они могут

«…собирать и раскрывать персональную и /или техническую информацию, если это требуется по закону или такие действия необходимы в соответствии с государственными и федеральными законами, международным правом, или в ответ на постановление суда, или запрос правоохранительных органов, или там, где, по нашему обоснованному мнению, физическая безопасность человека может быть в опасности или под угрозой. «Ответ» также оставляет за собой право раскрывать личную и /или техническую информацию, если это является целесообразным или необходимым для обеспечения соблюдения наших Условий по предоставлению услуг, для того, чтобы принять меры предосторожности и защиты себя от любых сторонних претензий или заявлений, помощи правоохранительным органам, в целях обеспечения безопасности или целостности сервиса «Ответ» или наших серверов, а также для защиты прав, собственности или личной безопасности «Ответ», наших пользователей или других лиц».

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При этом пользователь вправе отказаться от предоставления личной информации через сервис «Ответ», но «Мобильные коммуникации» предупреждают, что в таком случает мессенджер не сможет предоставлять клиенту свои услуги в полном объёме: «Если Вы не согласны с нашей политикой Конфиденциальности или с Условиями по предоставлению услуг, удалите свой аккаунт в «Ответ» и прекратите использование сервиса «Ответ». Продолжение использования Вами услуг «Ответ» будет выражать Ваше согласие с правилами и условиями нашей политики Конфиденциальности и условиями по предоставлению услуг».

Согласно государственным и федеральным законам, о которых пишут владельцы «Ответа», внесенный в реестр ОРИ сервис обязан «…хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам» (97-ФЗ). Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам. Хранить вышеуказанную информацию сервис обязан «в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий», причём эти данные российских пользователей должны храниться на территории Российской Федерации.

Если же «организатор (владелец сайта), по договоренности с уполномоченными госорганами, может обеспечить доступ к такой информации о пользователях в полном объеме на постоянной основе и без каких-либо запросов», тогда от необходимости хранения вышеуказанных данных он может быть освобождён. Начиная с 1 июля следующего года к обязанностям организатора распространения информации прибавляется ещё хранение всей переписки, звонков и другого пользовательского трафика в течение полугода, а также предоставление его ФСБ, согласно требованиям «пакета Яровой» (374-ФЗ).

Согласно проекту приказа Минкомсвязи, о котором мы уже писали ранее, участникам реестра ОРИ также придётся устанавливать СОРМ для эффективного ведения слежки за пользователями со стороны российских правоохранителей.

Таким образом, пользователи мессенджера «Ответ» должны понимать, что все их данные будут де-факто конфиденциальны только для других пользователей, но не для ФСБ России.

Летом этого года в реестр ОРИ были внесены такие известные мессенджеры, как Telegram и Snapchat, но владелец первого мессенджера Павел Дуров сразу заявил, что отказывается исполнять требования «пакета Яровой», а в американской компании Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, заявили, что просто предоставили данные о компании и требования Роскомнадзора, касающиеся пользовательских данных они выполнять не намерены. В мае своё сотрудничество с Роскомнадзором опроверг швейцарский сервис мгновенного обмена сообщений Threema.

Недавно в реестр ОРИ было внесено сразу несколько орловских изданий, что для данного реестра, в общем-то, очень необычно — сильной интенсивности его наполнения РосКомСвобода обычно не наблюдала, особенно из одного и того же региона. Видимо, ФСБ в Орле и области решила активизировать свои усилия в наблюдении за публикациями местных изданий, а также действиями их пользователей:

reestr.rublacklist.net/distributor/108975

reestr.rublacklist.net/distributor/108972

reestr.rublacklist.net/distributor/108971

О том, что популярная свободная орловская энциклопедия «Орлец» внесена в реестр ОРИ, мы писали в одной из своих июльских публикаций.

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