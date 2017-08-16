Власти Москвы согласовали митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Столичная мэрия согласовала заявку ПАРНАСа на проведение 26 августа акции «За свободный интернет» с численностью до 10 тысяч человек, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников: «Проведение митинга согласовали на (проспекте) Сахарова».

Организаторами митинга выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», Пиратская партия, Либертарианская партия, «Демократический выбор», движения «Левый блок», РосКомСвобода и «Протестная Москва». Они выступают за отмену «пакета Яровой», контроля за мессенджерами, блокировки анонимайзеров, закона о забвении. Кроме того, организаторы акции выступают за открытый доступ к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты и за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.

По словам Черникова, по другим заявленным организаторами адресам проводятся либо ремонтные работы, либо там находятся государственные учреждения, но с этим не согласен один из заявителей митинга, Эмиль Халиков:

«На Лубянке никаких ремонтных работ сейчас нет. Мы заявили противоположную зданию ФСБ сторону площади, так что отсылка к тому, что там госучреждение, — полный бред. У метро «Октябрьская» тоже нет никаких ремонтных работ. Болотная площадь перекопана за самим парком, а мы заявили парк. Никаких ограничений там нет».

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Он отметил, что организаторы митинга будут бороться за согласование акции на других площадках, однако существует вероятность, что придется провести ее на проспекте Сахарова.

Организаторы также обратились к своим сторонникам с просьбой помочь собрать сцену. Если этого сделать не удастся, то, по словам Халикова, митинг окажется под угрозой. Для этого необходимо собрать сумму в 200 000 рублей, и на данный момент есть лишь 10% от этой суммы. Если у вас есть возможность и желание помочь в организации митинга, свои средства можно перечислить по следующим реквизитам:

Яндекс.Деньги — 410014281197625

Вебмани — R207517596206

Биткоин — 17xsaWjzZAsqnkRDe8PPvBwyHpwGfcdzPN

Карта сбербанка: 4276 3800 8533 6258.

Репост этой новости, а также просьбы помочь организаторам — тоже помощь. Официальные паблики мероприятия:

Предыдущая акция «За свободный интернет» состоялась в конце июля этого года и прошла в форме марша по маршруту от Пушкинской площади до пересечения проспекта Сахарова с Садовым кольцом. В шествии приняли участия около 2 000 человек. В целом никаких происшествий не было, если не считать трёх задержаний.

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