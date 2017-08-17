Китай создаёт комитет по надзору за центром обработки данных Apple

Китайская провинция Гуйчжоу, где Apple Inc (AAPL.O) запускает свой первый в КНР центр обработки данных (ЦОД), планирует создать рабочий комитет под председательством компартии для надзора за оборудованием iCloud американской компании. Вступивший в силу в начале июня этого года закон вводит более жёсткий контроль над данными, чем это регламентируется законодательствами Европы и Соединённых Штатов, включая пункт, об обязательном хранении всех данных на территории КНР с отслеживанием в целях государственной безопасности.

Власти Гуйчжоу заявили на своём сайте, что комитет по надзору за Apple iCloud будет состоять из примерно 10 человек, например — вице-губернатора Цинь Рупея (Qin Rupei), зам.генерального секретаря Ма Нинью (Ma Ningyu) и других официальных лиц. Чиновники заверяют, что комитет будет лишь помогать американской компании ускорять развертывание мощностей по хранению данных в Гуйчжоу. Однако, эксперты полагают, что речь идет о еще одной мере контроля за интернетом.

Apple заявила о создании дата-центра в Гуйчжоу в июле. Компания строит его совместно с местным интернет-оператором. Это было ответом на ужесточившиеся законы и одновременно реализацией планов компании по инвестированию $1 млрд в провинцию. Китай является ключевым рынком для Apple, поэтому она идет навстречу пожеланиям властей. Так недавно Apple удалила VPN-приложения из AppStore, доступного на территории Китая.

Стоит отметить, что цезура в интернете — это одна из немногих областей, в которой Россия пытается догнать Китай. Недавно были приняты законы, жёстко регулирующие работу VPN, мессенджеров, а прошлым летом власти ввели контроль над новостными агрегаторами, а также приняли «антитеррористический пакет Яровой», который вводит тотальную слежку за всеми пользователями интернета и мобильной связи.

Международные компании в отношениях с КНР, между тем, не проявляют особой принципиальности и стараются выполнять требования властей. Например, из магазинов приложений стали исчезать VPN, не «сертифицированные» китайскими властями. Строительство ЦОД — также говорит о желании бизнеса договариваться с компартией КНР рад ведения бизнеса в этой стране, ставя тем самым безопасность своих китайских пользователей под удар.

Китайские компании, в свою очередь, прекрасно находят общий язык с российскими властями. Так, китайский мессенджер WeChat, боясь блокировки на территории РФ, выполнил требования Роскомнадзора и зарегистрировался в реестре организаторов распространения информации. Будет ли он строить здесь ЦОД, как того требует российское законодательство, а также устанавливать СОРМ, — соответствующий законопроект разработан Минкомсвязью и его принятие Госдумой имеет высокую степень вероятности, — пока не очень понятно.

.



.

Читайте также:

Опасный прецедент: из магазинов приложений по требованию китайских властей уходят VPN

🔓

Китай заставит самих операторов связи заниматься цензурой Сети

🔓

WeChat не захотел быть заблокированным в России и согласился осуществлять слежку за пользователями

🔓

Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае

🔓

Китай заблокировал «Одноклассники»

.