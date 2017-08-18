«Китаизация» Рунета входит в активную фазу и начнётся с точек обмена трафиком

После череды принятых этим летом законов по жёсткому цензурированию Рунета власти переходят к следующей стадии — созданию законодательной базы для искусственной изоляции российского сегмента Сети по китайскому примеру в целях его «безопасности». Поскольку пока существует связность Рунета с глобальной Сетью, попытки давления на мессенджеры, VPN, анонимайзеры, введение всё новых блокировок имеют очень низкую эффективность. Для воплощения в жизнь всех этих регрессивных правовых норм нужен условный «рубильник», щелчком по которому можно будет отключить в России условный Zello или другой неугодный сервис, не допустить проникновение в информационное пространство ничего «тлетворного», ну и надолго обеспечить работой отечественные монополии, испытывающие серьёзную конкуренцию в условиях свободного рынка. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regutalion.gov.ru Минкомсвязью на общественное обсуждение несколько дней назад был выложен проект закона, которого многие эксперты, следящие за основными тенденциями в области госрегулирования Рунета, ждали уже очень давно. Как сказано в пояснительной записке, этот законопроект «подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в телекоммуникационной сфере с учетом современных тенденций развития и внедрения перспективных технологий».

Авторы законопроекта ссылаются на некие исследования, проводимые в РФ, которые позволили им сформулировать «основные проблемы, влияющие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность российского сегмента сети Интернет».

К этим проблемам авторы законопроекта относят возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети Интернета из-за рубежа, а также отсутствие управления и контроля пропуском трафика сети Интернет на территории Российской Федерации, что приводит в том числе к замыканию внутреннего трафика через узлы связи зарубежных государств. Минкомсвязь считает, что эти факторы вместе могут привести к фрагментации сети и её изоляции.

Министерство указывает, что по поручению Президента РФ были проведены учения, направленные на выработку мер по предотвращению нарушений работы сети Интернет на территории России в результате целенаправленных действий, и на основе этого опыты были сформулированы основные задачи по обеспечению безопасности российского сегмента Интернета:

создание условий замыкания национального трафика сети Интернет внутри России; создание средств контроля и управления трафиком, включая надзор за формированием маршрутов передачи трафика сети Интернет на территории России; устранение возможности вмешательства в работу элементов, обеспечивающих управление национальным сегментом сети Интернет из-за рубежа.

Для решения первой задачи предусмотрены меры по контролю трансграничных переходов и точек обмена трафиком.

Для решения задачи контроля и управления трафиком предусмотрено создание на территории России соответствующих инструментов, обеспечивающих:

регистрацию IP-адресов и номеров автономных систем, выданных национальным операторам связи и иным компаниям, формирующим национальный сегмент сети Интернет (база данных INR – Internet Number Registry), и создание базы данных маршрутной информации (IRR – Internet Routing Registry);

создание системы контроля за обменом маршрутной информацией между операторами связи в рамках национального сегмента сети Интернет.

Для предотвращения возможности вмешательства в работу национального сегмента Интернета Минкомсвязь предлагает создать на территории страны национальную систему корневых серверов DNS.

Таким образом, предлагаемые изменения к закону «О связи» охватывают вопросы:

контроля трансграничных переходов в части возможности использования таких переходов для передачи трафика только операторами связи с установлением требований по использованию на таких переходах специализированного оборудования контроля трафика; контроля точек обмена трафиком в части создания реестра национальных точек обмена трафиком с установлением требований к владельцам (эксплуатирующим организациям) точек обмена трафиком по предоставлению в реестр информации о номерах автономных систем, подключенных к данным точкам обмена трафиком, а также требований к операторам связи по использованию услуг только тех точек обмена трафиком, которые содержатся в планируемом к созданию реестре; внедрением ГИС-Интернет, состоящей из подсистемы маршрутно-адресной информации, подсистемы мониторинга маршрутной информации, а также подсистемы национальных корневых номеров доменных имен.

Законопроект предлагает ввести отдельные нормы, регулирующие критическую инфраструктуру сети «Интернет». Правительство Российской Федерации предлагается наделить полномочиями по определению порядка управления и функционирования отдельными элементами критической инфраструктуры.

Разработанный Минкомсвязью законопроект — один из самых ключевых документов последнего времени, направленных на самоизоляцию Рунета. Таким образом претворяются в жизнь недавно принятый закон «О критической информационной инфраструктуре», а также продолжается принятие необходимого пакета законов согласно заложенных в «Доктрину информационной безопасности» положений.

Законопроект авторства Минкомсвязи вводит несколько понятий, в том числе «точки обмена трафиком» как «технологическую систему, обеспечивающую подключенным к ней сетям связи и инфосистемам, имеющим номер автономной системы, возможность передачи трафика между ними в сети «Интернет» через указанную технологическую систему». Также вводится понятие «реестр имен национальной доменной зоны .ru, .рф» — это «технологическая система, содержащая записи об именах национальных доменных зон и лицах, на имя которых осуществлена регистрация имен национальных доменных зон».

Согласно определению Минкомсвязи, «национальная доменная зона .ru, .рф – это область иерархического пространства доменных имен сети «Интернет», обозначающаяся уникальным доменным именем, выделенная для Российской Федерации и совпадающая с международным кодом государства – Российской Федерации. Доменные имена сети «Интернет» имеют общие идентификаторы .ru или .рф».

Законопроект возлагает на Правительство РФ задачу определения порядка «строительства, эксплуатации, в том числе обслуживания, и учета линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской Федерации, во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, в том числе прокладки кабеля и строительства линейно-кабельных сооружений, осуществления строительных и аварийно-восстановительных работ на подводных линейно-кабельных сооружениях связи в территориальном море Российской Федерации».

Минкомсвязь предлагает обязать операторов связи, оказывающих услуги по доступу в интернет, подключать свои сети только к точкам обмена трафика, включенным в специальный государственный реестр. «Операторы связи при осуществлении деятельности по оказанию услуг по пропуску трафика обязаны подключать используемые ими сети связи к точкам обмена трафиком на территории Российской Федерации, которые включены в реестр в составе Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет», — указано в проекте поправок. Министерство считает, что это является одной из мер обеспечения целостности и безопасности национального сегмента интернета.

В соответствии с документом, государственная система предназначена, в том числе, для сбора информации об ‎IP-адресах, точках обмена трафиком, а также об «интеграции российского национального сегмента сети Интернет с международными сетями связи».

Точки обмена трафиком обеспечивают обмен трафиком между операторами связи, самой крупной компанией в этой сфере в России является MSK-IX, входящая в ГК Safedata (принадлежит «Ростелекому»).

Согласно законопроекту иностранное государство, международная организация, иностранное юрлицо или российская компания более чем с 20%-ным иностранным участием не могут прямо или косвенно владеть либо контролировать свыше 20% акций точки обмена трафиком. Также ограничение распространяется на иностранных граждан, россиян с гражданством другого государства или людей без гражданства.

Но что такое точка обмена трафиком, законопроект объясняет весьма расплывчато: это технологическая система, обеспечивающая подключенным к ней сетям передачу трафика между ними в интернете. Под это определение подпадают не только те точки обмена трафиком, которые фактически выполняют эти задачи, но и сети операторов связи (вне зависимости от размера – этому определению удовлетворяют сети сколь угодно малых операторов связи), говорят источник в крупном операторе связи и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Операторы большой четверки подпадают под это определение, уверен источник в одной из организаций, участвующих в регулировании рунета. Сети больших операторов строились посредством приобретения региональных операторов и провайдеров и в итоге являются огромными «лоскутными одеялами», объясняет он. Выходит, при передаче информации из одной сети в другую последняя подпадает под определение точки обмена трафиком, хотя самостоятельно она не предлагает услуг транзита или обмена трафиком сторонним компаниям.

Предложенное Минкомсвязи определение точки обмена трафиком допускает расширенную трактовку, соглашается консультант исследовательской организации «Пир-центр» Олег Демидов. Под такую трактовку могут подпадать не только сами точки обмена трафиком, но и различное оборудование операторов связи, используемое для коммутации и пропуска трафика, а значит, и владеющие ими операторы, рассуждает он.

Под предложенное законопроектом толкование иностранного владения подпадают все российские федеральные сотовые операторы. 25% «Мегафона» принадлежит шведской TeliaCompany Group, «Вымпелком» на 100% принадлежит голландской Veon, а у МТС 39,17% акций – это ADR (американские депозитарные расписки), торгующиеся на бирже США, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) на 55% принадлежит нидерландской Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40, а еще 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

При условии, что поправки вступят в силу в неизменном виде и действительно будут распространяться на всех операторов, они повлияют на всех, соглашается аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович. Если документ будет принят в текущем виде, то операторам придется менять структуру собственников, предполагают аналитики. Они оба приводят в пример СТС Media, которая после принятия аналогичного закона об ограничении доли иностранного владения СМИ выкупала бумаги иностранных миноритариев и объявляла о делистинге. При этом СМИ на реализацию закона отводился год, а поправки к закону «О связи» предполагают вступление в силу уже через 180 дней после опубликования.

Смена структуры собственников – не единственная проблема, с которой столкнутся операторы в случае вступления закона в силу в его нынешнем виде. Согласно предыдущему варианту поправок (опубликованному осенью 2016 г.) операторы связи должны подключать свои сети к точкам обмена трафиком, которые должны быть перечислены в специальном реестре. Против этого в декабре прошлого года возражало Минэкономразвития. Занимавший тогда пост замминистра экономического развития Николай Подгузов в письме в Минкомсвязи указывал, что обязательное подключение операторов к точкам обмена трафиком осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации, приведет к увеличению затрат операторов и, как следствие, к росту цен на связь. Эта норма сохранилась и в новой версии документа.

Законопроект – попытка возобновить обсуждение обоснованно раскритикованного законопроекта с нерациональным регулированием, комментирует законопроект представитель «Мегафона». По его словам, оно не решает государственных задач и создает нагрузку для бизнеса. На вопрос о распространении определения точек обмена трафиком на операторов связи представитель «Мегафона» по существу не ответил. Представитель «Вымпелкома» сообщил, что оператор изучает новую версию законопроекта. Представители МТС, Tele2 отказались от комментариев. Представитель Минкомсвязи также никак не комментирует законопроект своего министерства.

Определять порядок работы владельцев и операторов критической инфраструктуры с властями будут Минкомсвязь и ФСБ. Власти также получат право предъявлять требования к надежности работы системы критической инфраструктуры, определять «состав обрабатываемой в них информации, порядок её обмена, хранения и предоставления к ней доступа».

Крупнейшей точкой обмена трафиком в России считается Ростелекомосвкая MSK-IX. На рынке есть и ряд иностранных игроков — например, британская IXcellerate, среди акционеров которой IFC и Sumitomo Corporation. Источник, близкий к IXcellerate, говорит, что им известна идея об ограничении иностранного капитала в российских IX. «В компании отслеживают ситуацию и обсуждают различные сценарии развития этого бизнес-направления»,— сообщает он.

Власти еще в 2014 году увидели риски вмешательства в работу рунета из-за рубежа, вопрос обсуждался на Совете безопасности под председательством Владимира Путина. Часть изучавшихся тогда инициатив уже реализована: так, Минкомсвязь в ноябре 2015 года вошла в состав учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф. Операторы связи, как и раньше, недовольны положениями проекта. «Терминологический аппарат не выдерживает никакой критики»,— указывает источник на рынке связи. Без ГИС интернет в России живет, и ничего критичного из-за отсутствия не происходит, напоминает Ирина Левова, а на ее создание понадобятся бюджетные деньги.

Директор КЦ Андрей Воробьёв в комментариях СМИ пытается убедить, что это повысит надёжность сети и ему вторит некий «источник» на телеком-рынке, утверждая, что «иностранные партнёры становятся всё менее предсказуемыми», намекая на вопрос юрисдикции корпорации ICANN (международная организация, определяющая правила адресации в сети). Но никто не озвучивает причин беспокойства российских властей, не приводится ни одного примера отрицательного воздействия на Рунет извне, который бы имел какие-то тяжёлые последствия.

С Воробьёвым в вопросе получения полного контроля государства над российским сегментом интернета соглашается и глава Фонда информационной демократии Илья Массух:

«Если провести аналогию с дорожным движением, то мы строим дороги и развязки, а где будут стоять дорожные знаки и как они будут работать, решают за границей. Вроде бы дороги наши, а управляются неизвестно откуда. Поэтому направление работы — правильное».

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Аналогия, признаться, весьма странная, поскольку это равносильно сравнению самодельного компаса с системой GPS. Это может говорить лишь об отсутствии мало-мальски внятных причин для изолирования Рунета от глобальной Сети.

Желание контролировать эту инфраструктуру ожидаемо, считают эксперты. «Наши власти хотят выстраивать интернет-инфраструктуру по типу газовой трубы, чтобы иметь возможность в случае чего перекрутить вентиль. Они исходят из того, что воздействовать на российскую компанию проще, чем на не российскую, поэтому ограничивают иностранное участие», – говорит глава агентства Telecom Daily Денис Кусков.

В каком-то смысле принятие такого закона будет означать создание аналога «Газпрома», только «труба» будет поставлять интернет внутрь страны. На условиях анонимности участники рынка подтверждают опасения экспертов и даже называют возможного бенефициара поправок. «Нормы об ограничении иностранного владения в точках обмена трафиком 20% означают, что основные операторы мобильной связи в России не смогут владеть ими», – рассказал источник, близкий к «большой четверке». По его мнению, новая версия законопроекта разработана исключительно в пользу «Ростелекома», который является крупным владельцем точек обмена трафика. К его услугам придется прибегать тем, кто не сможет владеть собственными узлами.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, формулировки закона нуждаются в уточнениях. Например, пока не ясно, как применять закон к холдинговым компаниям, которые зарегистрированы на иностранное юрлицо, но при этом принадлежат российским предпринимателям. Куда более существенной проблемой является необходимость исполнять «пакет Яровой», который предписывает хранить данные о переданной и полученной информации. «По сути участникам рынка придется сохранять один и тот же трафик два раза – как сотовым операторам и как владельцам точек обмена», – говорит эксперт. Но смысла в этом нет, так как данные в точках обмена, как правило, зашифрованы.

Ранее эксперты оценивали затраты на исполнение «пакет Яровой» в 17 трлн рублей до 2019 года, а участники рынка в качестве возможных следствий предрекали подорожание услуг связи. «Может показаться, что суть новых поправок — это своего рода «слив» «закона Яровой». Власти осознали их неисполнимость и теперь доводят до абсурда», – комментирует Эльдар Муртазин.

Блогер и специалист в области IT Илья Вайцман считает, что этим законопроектом предполагается весь трансграничный трафик прогонять через подконтрольные спецслужбам точки обмена с целью проведения анализа на предмет «недопущения». «Недопущения чего? — рассуждает Вайцман. — Да чего угодно. В конце-концов, в случае необходимости можно на этих «КПП» просто физически обрубить всю связь, выведя из строя на территории России все мессенджеры, кроме подконтрольных чекистам же «суверенных» и все «вражеские» соцсети. Одновременно, законопроект требует регистрации в «органах» всех(!) владельцев IP для «доказательного» тотального шпионажа. Собственно, ради еще одного уровня тотальной прослушки и для того, чтобы в «час Х» рубануть всю связь с внешним миром это все и затеяли».

Кстати, в законопроекте вводится также понятие «IP-адрес», под которым понимается «уникальный идентификатор средства связи или иного технического средства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Ведущий юрист РосКомСвободы и Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян тоже уверен, что законопроект Министерства связи может привести к изоляции Рунета от мировой Сети:

«Предложения, которые сейчас звучат от Минкомсвязи, направлены на создание единой контролируемой сети, которую можно было бы в любой удобный момент отключать от иностранных сервисов. Те учения, которые проходили несколько лет назад, показали, что инфраструктура сетей в России не позволяет делать так, чтобы доступ к какому-то трафику был ограничен на узлах трансграничной передачи данных, поэтому принятие этих мер несомненно приблизит Россию к созданию «единого русского щита», так сильно напоминающего «Золотой щит» Китайской Народной Республики».

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«На мой взгляд, здесь снова усматриваются очередные потуги введения какого-то подобия Chinese Great Firewall в России, — рассуждает интернет-предприниматель и основатель Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев. — Разумеется, подадут это всё в самом аппетитном пропаганде виде, под соусом борьбы с терроризмом, интернет-суверенитета или чем-нибудь в этом духе. Вестись на это, конечно же, не нужно — причины очевидны и гораздо менее благородны».

Литреев высказывает опасение, что применение поправок Минкомсвязи может привести к большим рискам в области информационной безопасности, т.к. вся «маршрутно-адресная информация» в данном случае окажется в одних руках. В руках, так называемой, «государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента». И в случае целенаправленной и успешной атаки на эти «одни руки» — последствия могут быть чудовищными, — отмечает он.

Ранее подобную мысль высказывала и РосКомСвобода, и представители интернет-отрасли. Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин в июле этого года говорил о том, что «олигополия на рынке связи приводит к тому, что из-за сбоя в работе одного оператора страдает большое количество других сетей и, в конечном счете, абонентов. При этом полные отказы работы у крупных операторов случаются все чаще — недавние проблемы «МегаФона» тому пример». Недавние результаты исследования устойчивости интернета демонстрируют, что рынок операторов связи, построенный на принципе конкуренции, в итоге оказывается куда более устойчивым как к проблемам внутри региона, так и вовне его. В обратном случае отключение одного-единственного провайдера может привести к недоступности сетевых ресурсов у значительной доли пользователей целой страны или региона.

«Идея администрирования органами власти национальной доменной зоны (.ru и .рф) также не видится хорошей затеей — это даёт Минкомсвязи возможность в любой момент разделегировать домен любого неугодного им сайта (де-факто — это возможность введения цензуры)», — подытоживает основатель «Сайберсекьюрити и Ко.».

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк считает, что поправки, подготовленные Минкомсвязью, будут способствовать обособлению Рунета и созданию виртуальных границ. По его мнению, нет необходимости и в регулировании точек обмена трафиком. Он обратил внимание на то, что определение точки обмена трафиком, указанное в законопроекте, можно трактовать широко и под него могут попасть и операторы, и организаторы распространения информации в Интернете.

Проводимые властями регулирующие Рунет «реформы» не могут не вызывать беспокойства. Кроме того, что они идут вразрез с Конституцией в плане соблюдения прав россиян на свободный доступ к информации, эти изменения плодят очередные монополии, которые вряд ли скажутся положительно на ценовой политике операторов связи. Есть также опасения, что с взятием контроля над точками обмена трафиком Россия получит те же самые проблемы, что и Китай — интернет внутри страны неприлично замедлится, тем самым перечеркнув все достижения интернет-отрасли и компаний связи по улучшению его качества и доступности за последние 10-15 лет.

РосКомСвобода призывает всех пользователей принять участие в обсуждении законопроекта Минкомсвязи, которое продлится до 11 сентября 2017 года.

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