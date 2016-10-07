Сразу 4 российских суда запретили публиковать судебные решения на сторонних сайтах

Суды продолжают штамповать решения об ограничении доступа к абсолютно правомерной информации — интернет-ресурсов, публикующих судебные решения. Осенью 2016 года стало известно о подобном случае в отношении портала «Судебные решения».

А на днях в реестр запрещённой на территории России информации попали сразу четыре страницы портала «СамоСуд» www.samosud.org:

Речь идёт о судебных решениях, давность которых порой превышает 5 лет, и информацию о них можно найти на официальных сайтах самих судов, выносивших эти решения. Однако почему-то продолжается практика давления на порталы, в чьих архивах лежат эти решения, вынесенные до принятия федерального закона №242-ФЗ. Как ни странно, суды тоже идут на поводу у надзорного ведомства, принимая сомнительные решения о блокировке судебной информации.

По решению Таганского районного суда г. Москвы: reestr.rublacklist.net/rec/203959

По решению Советского районного суда г. Уфы: reestr.rublacklist.net/rec/203961

По решению Ленинградского районного суда г. Калининграда: reestr.rublacklist.net/rec/203960

По решению Майкопского районного суда: reestr.rublacklist.net/rec/203962

По первой ссылке Таганский районный суд в августе 2015 года по факту обращения Роскомнадзора с иском к владельцу сайта samosud.org в виду вынес решение заблокировать эту ссылку вместе с указанным там же IP-адресом в связи с «нарушением прав и законных интересов заявителя, как субъекта персональных данных, поскольку предоставление неограниченному кругу лиц доступа к её персональным данным на указанной интернет — странице, осуществляется без её — соответствующего согласия». Суд признал размещение упомянутой в ссылке персональных данных заявительницы «незаконным и нарушающим право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», информацию по этой ссылке — запрещённой к распространению на всей территории Российской Федерации, а также обязал Роскомнадзор принять соответствующие меры «по прекращению создания технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование незаконно размещенных персональных данных граждан в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»» и внести ссылку в реестр. С владельца портала взыскали госпошлину в бюджет Москвы в размере 300 рублей.

Аналогичное решение вынес в октябре 2016 года Советский районный суд города Уфы респ. Башкортостан. Поскольку ответчиком не были предоставлены доказательства, что опубликованные на портале персональные данные заявителя были получены с его согласия, суд постановил заблокировать ссылку http://www.samosud.org/case_745526199, а с ответчика взыскать госпошлину в доход местного бюджета 6 000 рублей.

Почти слово в слово повторяется решение Ленинградского районного суда г. Калининграда за февраль 2017 года относительно ссылки http://www.samosud.org/case_1132565202.

Судя по всему, подобные заседания проходят по одному и тому же образку, а решения отличаются только URL- и IP-адресами, попадающих под блокировку, и суммой госпошлины.

Сложно понять логику российского надзорного ведомства, а также вставших на его сторону судов. Информация, как мы уже говорили, изложена доступная для всех пользователей интернета. Найти первоисточник — не проблема. К тому же, подобные документы могут иметь общественное значение, а также они делают отечественную судебную систему прозрачней, публикуемые решения — доступней. РосКомСвобода считает эти и другие случаи блокировки судебных решений неправомерными, нарушающими свободу доступа информации, плодящими практику злоупотреблений законом о защите персональных данных.

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