Tor не будет применять цензуру к ультраправому сайту Daily Stormer

После того, как американский ультраправый сайт The Daily Stormer в связи с событиями в Шарлотсвилле был заблокирован на территории США хостинговым сервисом GoDaddy за статью основателя Эндрю Англина, где он по-хамски прокомментировал гибель участницы марша против неонацистов и расистов, администрации портала пришлось искать другой хостинг. Поначалу они попытались перенести домен на Google, но и там сайт был заблокирован.

Затем неонацисты перебрались в доменную зону .ru, и новый адрес Dailystormer.ru был зарегистрирован у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных предпочёл себя не указывать.

Пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывали исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.

Вчера Координационный центр (КЦ) национального домена сети Интернет на своём официальном сайте выступил с заявлением, что «домен Dailystormer.ru снят с делегирования по обращению компетентной организации при Координационном центре доменов .RU/.РФ. В настоящее время ресурс по этому доменному имени не работает».

Неонацисты тогда решили искать онлайн-убежище в зоне .onion, и Tor Project в связи с этим выступил с неожиданным заявлением:

We heard Daily Stormer moved to a Tor onion service. We're here to defend the human rights these racists oppose. https://t.co/Eg8ks3ry8m pic.twitter.com/VloY3Greza

— The Tor Project (@torproject) August 17, 2017