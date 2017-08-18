Tor не будет применять цензуру к ультраправому сайту Daily Stormer

После того, как американский ультраправый сайт The Daily Stormer в связи с событиями в Шарлотсвилле был заблокирован на территории США хостинговым сервисом GoDaddy за статью основателя Эндрю Англина, где он по-хамски прокомментировал гибель участницы марша против неонацистов и расистов, администрации портала пришлось искать другой хостинг. Поначалу они попытались перенести домен на Google, но и там сайт был заблокирован.

Затем неонацисты перебрались в доменную зону .ru, и новый адрес Dailystormer.ru был зарегистрирован у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных предпочёл себя не указывать.

Пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывали исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.

Вчера Координационный центр (КЦ) национального домена сети Интернет на своём официальном сайте выступил с заявлением, что «домен Dailystormer.ru снят с делегирования по обращению компетентной организации при Координационном центре доменов .RU/.РФ. В настоящее время ресурс по этому доменному имени не работает».

Неонацисты тогда решили искать онлайн-убежище в зоне .onion, и Tor Project в связи с этим выступил с неожиданным заявлением:

«Мы испытываем отвращение и возмущение к тому, что творят расисты. Мы всегда чувствуем это в те моменты, когда сеть Tor и наше программное обеспечение используется в гнусных целях. Но мы не можем создавать бесплатные инструменты с открытым исходным кодом, которые защищают журналистов, правозащитников и простых людей во всем мире и при этом контролировать, кем используются эти инструменты. Tor призван защищать права человека и неприкосновенность частной жизни, не позволяя никому подвергать цензуре эти понятия, даже нам».

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We heard Daily Stormer moved to a Tor onion service. We're here to defend the human rights these racists oppose. https://t.co/Eg8ks3ry8m pic.twitter.com/VloY3Greza — The Tor Project (@torproject) August 17, 2017

Tor Project замечает, что по иронии судьбы программное обеспечение сервисов Tor было написано разнообразной командой, включающей в себя представителей множества религий, рас, гендерных идентичностей, сексуальных ориентаций и политических точек зрения (законного, не нацистского толка). «Презрение — это всё, на что могут они [неонацисты и расисты] претендовать с нашей стороны. Мы работаем каждый день над защитой прав тех людей, против кого они выступают. Они чувствуют себя сильными, извергая ненависть, поощряя издевательства и насилие над другими людьми. Однако мы сильнее, когда мы вместе».

Tor выступает против расизма и фанатизма, когда подобная ненависть принимает уродливые формы, отмечает Tor Project. Работа проекта заключается в том, чтобы предоставить каждому самые лучшие средства, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность, «чтобы человеческое достоинство и свобода развивались и продвигались во всём мире».

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