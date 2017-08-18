Российская молодёжь чаще ищет информацию во ВКонтакте и YouTube, а взрослые — в Google и Яндексе

Поскольку движение Wikimedia намерено определить своё видение дальнейшей работы на следующие пятнадцать лет, ему пришлось провести исследование среди своих читателей в странах с самым высоким уровнем информированности о Википедии. Проверялись уровни осведомлённости о Wikipedia, отношения к этой онлайн-энциклопедии, а также привычки респондентов и модели их применения. Исследование проводилось во Франции, Германии, Японии, Испании, России, Великобритании и США. От каждой страны было опрошено 1 150 пользователей.

Результаты опроса 1150 российских интернет-пользователей об осведомлённости, отношению и использованию Википедии https://t.co/h04IulXYkN — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) August 18, 2017

Wikimedia представила российскую выборку, которая немного меняет представление об используемых разными возрастными категориями наших граждан тех или иных интернет-сервисов.

Респонденты были распределены по трём возрастным категориям: Поколений X (36-49 лет), Y (20-35 лет) и Z (13-19 лет). В начале исследования гипотеза Wikimedia заключалась в том, что в РФ и других странах с высоким уровнем информированности, пользование и отношение к Wikipedia должны были показать существенные различия между поколениями, особенно с учётом «аналоговости» поколения X и «цифрового» восприятия мира поколением Z. В 2030 году старейшим «Иксам» будет 63 года, когда наступает период финальной фазы из карьеры. Старейшие «Игреки» к тому времени в свои 53 придут с багажом большого вклада в мире технологий, особенно в социальных сетях. А самым старым членам поколения «Зет» исполнится 35 лет, и к тому моменту они станут первым поколением, имевшим смартфон с 13-ти лет. Уже сейчас их называют величайшими визуальными коммуникаторами, а также создателями, соавторами и кураторами культуры.

В своём опросе Wikimedia обнаружила, что интернет-пользователи от 13 до 49 лет в пять раз чаще задумываются о Google или Яндексе, чем о Wikipedia, когда речь идёт о поиске информации в Интернете. Отвечая на вопрос «Какой сайт первым приходит на ум, когда необходимо найти информацию в интернете», 45% респондентов первым назвали Google, а 37% — первым назвали Яндекс. Wikipedia упомянули 8% российских интернет-пользователей.

В РФ молодые люди (13-19 лет) для поиска информации предпочитают Википедии — Mail.ru, а взрослые (36-49 лет) — ВК https://t.co/h04IulXYkN — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) 18 серпня 2017 р.

Всего Google в качестве ресурса для поиска информации в интернете упомянули 69% российских пользователей. Яндекс стоит на втором месте с показателем 68%. Wikipedia — на третьем месте, ее упомянули 15% пользователей рунета. Mail.ru упомянули 11% российских интернет-пользователей, Rambler — 7% пользователей, Yahoo — 7% пользователей.

Тем не менее о Wikipedia знают 87% интернет-пользователей в России.

Но если обращаться к уточнённой согласно возрастным категориям выборке, результаты сильно отличаются. Когда дело доходит до поиска информации, 61% Z-юзеров обратится к ВКонтакте, 50% — YouTube, и 29% — к Wiki.

В отличие от других стран, только 17% поколения Z узнали о Википедии в школе.

Одним из наиболее важных результатов является путаница, окружающая Wiki. 71% интернет-пользователей из категории Z не знают, что это проект некоммерческий, только 18% знают, что он финансируется в основном за счёт пожертвований читателей, а 37% считают, что он создаётся работниками проекта.

71% молодых людей в РФ (13-19 лет) не знают, что Википедия некоммерческая. 37% считают, что статьи пишут работники https://t.co/h04IulXYkN — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) 18 серпня 2017 р.

Большинство молодёжи читают Википедию еженедельно, что может быть связано с необходимостью обращаться к онлайн-энциклопедии при работе над школьными заданиями или по другим похожим причинам. Читатели считают важным наличие свободных знаний, которые есть в Wiki, с другой стороны, прозрачность и профессионализм названы слабой её стороной.

По данным счетчика «Яндекс.Радар», доля «Яндекса» на российском рынке поиска в июле составила 54,2%, Google — 40,2%. По данным LiveInternet, в июле доля «Яндекса» составила 51%, Google — 44%.

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