Региональные интернет-сервисы продолжают пополнять реестр по слежке за пользователями

ФСБ и Роскомнадзор заметно активизировались с весны этого года в вопросе внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) как заграничных, так и российских интернет-сервисов. По сравнению с 2016-ым годом, когда в реестре оказалось 12 ОРИ и 16 интернет-сервисов (некоторые «организаторы» вносили по нескольку своих онлайн-проектов), в 2017-ом году уже к концу лета в реестре присутствует 26 «организаторов» и 67 интернет-ресурсов. Наиболее «урожайным» выдался год 2015-ый, когда в данный реестр было внесено 35 «организаторов», но судя по всему, нынешний год имеет все шансы переплюнуть по количеству зарегистрированных ОРИ рекорд двухгодичной давности, если учитывать ту активность, которую проявляют сотрудники ФСБ в регионах вместе с коллегами из Роскомнадзора.

На данный момент в реестре ОРИ 93 записи, хотя последний внесённый в него сервис значится под номером 99-РР, но в нумерации внесения есть пропуски — возможно, с некоторыми «организаторами» в данным момент идут переговоры, и мы ещё увидим на пустующих местах какой-нибудь популярный мессенджер или известную соцсеть. Либо переговоры уже прошли, закончились ничем, после чего условный 87-РР «улетел» в другой список — «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Судя по всему, именно это произошло с популярной онлайн-рацией Zello, а также мессенджерами Line и BBM, чьи технические домены Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых сайтов со стахановским задором:

reestr.rublacklist.net/restricted

Особенно сильно достаётся Zello, чьи техдомены, расположенные на сервисе Amazon, попадают в реестр порой по нескольку десятков в день. Но это слабо сказывается на работе интернет-рации, которая продолжает оставаться доступной для многих российских пользователей. Кстати, если судить по динамике внесения в реестр его технических доменов, в ближайшее время этот сервис, созданный разработчиком российского происхождения, справит своеобразный юбилей — пятисотый домен, внесённый в реестр запрещённых сайтов. Владельцы сервиса буквально через одну-две недели смогут открыть шампанское и выпить за здоровье технических специалистов Роскомнадзора.

Но основная масса новых участников реестра ОРИ — это региональные интернет-сервисы. Как мы уже писали ранее, недавно в него были внесены сразу три орловских интернет-издания, что может говорить об активизации силовиков в этом направлении. Примерно в это же время реестр пополнился отечественным корпоративным мессенджером «Ответ».

Иногда в реестр попадают весьма странные участники. Например, тюменская фирма «ФИДБЭК» с неработающим сайтом iserve.chat и почти полным отсутствием в Сети информации о своих разработках.

Пару дней назад в реестр ОРИ попал любопытный «организатор» — ООО «Ругион Медиа», которому принадлежат целых тридцать два сайта: 14.ru 154.ru 178.ru 28.ru 31.ru 35.ru 41.ru 42.ru 43.ru 46.ru 47.ru 49.ru 51.ru 53.ru 60.ru 68.ru 70.ru 71.ru 75.ru chel.ru cheldiplom.ru cheldoctor.ru ekat.ru kbs.ru mychel.ru neva1.ru omsk1.ru proizhevsk.ru provoronezh.ru sochi1.ru sterlitamak1.ru tolyatty.ru.

Большинство из заявленных «Ругион Медиа» ресурсов — калька друг дружки (иногда даже сложно понять — что с чего было скопировано), а некоторые сайты просто не работают. Rugion позиционирует себя как «крупнейшая сеть городских порталов, связанных единой стратегией», и в неё действительно входят достаточно популярные региональные сайты. В этом году сеть была приобретена группой компаний «Hearst Shkulev Publishing», куда входят такие бренды, как ELLE, MAXIM, Marie Claire, «Счастливые Родители»/Parents, PSYCHOLOGIES, DEPARTURES, «Антенна-Телесемь», StarHit, «Вокруг Света», Woman’s Day и Woman.ru и т.п.

Ещё одним новым пополнением стал сайт vtomske.ru от ООО «Редвикс медиа». Портал специализируется на новостях Томска и Томской области, а также размещает объявления, игры, форум, предоставляет услуги электронной почты и даже имеет свой торрент-трекер.

Активное внесение региональных порталов в реестр ОРИ говорит о большом интересе к ним со стороны российских спецслужб. Как известно, организатор распространения информации, зарегистрированный Роскомнадзором по представлению ФСБ в соответствующем реестре, согласно федеральному закону №97-ФЗ обязан «…хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам».

Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам.

Хранить вышеуказанную информацию сервис обязан «в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий», причём эти данные российских пользователей должны храниться на территории Российской Федерации.

Поэтому вся информация с форумов, которые есть на многих порталах, перечисленных выше, может представлять потенциально высокий интерес для российских спецслужб. Тем более, что с 1 июля следующего года вступает в силу «пакет Яровой» (374-ФЗ), который обязывает «организаторов» хранить всю переписку, звонки и другой пользовательский трафик в течение полугода, а также предоставлять его ФСБ.

Конечно, у Роскомнадзора, а также российских спецслужб, не со всеми участником реестра ОРИ одинаковые договорённости, да и сам по себе реестр несколько раз давал повод усомниться в его серьёзности — по крайней мере, касаемо некоторых заграничных интернет-ресурсов. Так, первый внесённый в этот список иностранный участник, швейцарский защищённый мессенджер Threema, опроверг своё сотрудничество с российскими властями.

По словам владельцев Threema, они не соглашались предоставлять российским властям информацию о пользователях и никогда не связывались с российскими властями на предмет предоставления таких данных. Threema находится в юрисдикции Швейцарии, где российское законодательство не может применяться, поскольку у нас нет серверов или дочерних компаний в России. Тем не менее, мессенджер до сих пор находится в реестре ОРИ и его официальный отказ от сотрудничества не послужил для Роскомнадзора сигналом блокировать работу Threema на территории РФ, как он делает сейчас в отношении вышеупомянутой онлайн-рации Zello.

Подобная же ситуация произошла с популярным во всём мире мессенджером Snapchat — Роскомнадзор сообщил о внесении его в реестр ОРИ, но в американской компании Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, заявили, что просто предоставили данные о компании и требования Роскомнадзора, касающиеся пользовательских данных они выполнять не намерены. Российское надзорное ведомство после этого «для полной ясности в вопросе взаимоотношений Роскомнадзора и Snap Inc.» опубликовало текст письма, которое было направлено в компанию в середине июня 2017 года. Однако, судя по тексту письма, действительно никаких разъяснений относительно выполнения 97-ФЗ по части слежки за пользователями в документах не содержалось.

С «оговоркой», что Telegram не будет исполнять требования «пакета Яровой» в июне дал согласие на внесение своего мессенджера в данный реестр Павел Дуров, однако о том, каковы реальные договорённости между ним и Роскомнадзором, неизвестно. Само российское надзорное ведомство даёт по этому поводу очень расплывчатые разъяснения, намекая, что всё-таки будет требовать от Telegram осуществлять слежку за пользователями, и тут же косвенно опровергая себя — по словам замглавы Роскомнадзора Олега Иванова, «если компания уклоняется от диалога, игнорирует требования российских властей или через средства массовой информации транслирует явное нежелание их исполнять, его ведомство обязано применить предусмотренные законом санкции». Но ведь Дуров в течение минимум недели именно этим и занимался, а глава ведомства Александр Жаров вёл с ним публичную переписку то с угрозами блокировки, то с увещеваниями, и в итоге убедил владельца Telegram зарегистрироваться в качестве ОРИ при условии, что тот предоставит лишь данные о компании — не более того.

Сомнительность статуса реестра ОРИ, по крайней мере — в отношении иностранных интернет-сервисов, в данный момент видна уже многим. После того, как Zello научилась бегать от блокировок Роскомнадзора, вряд ли все остальные ресурсы всё это время сидели сложа руки и не подстраховались на предмет возможной блокировки в России. Поэтому многим из них уже не так страшна угроза ограничения доступа к их услугам для российских пользователей, и, возможно, их сотрудничество с властями носит формальный характер, как в случае со Snapchat. Другое дело — сервисы российские. Находясь в юрисдикции РФ, они обязаны выполнять абсурдные с технической, да и правовой (Конституция РФ, статья 23, п.2 о тайне переписки, а также статья 29 о запрете цензуры и свободе информации) точек зрения законы, наштампованные для цензурирования Рунета в последние пять лет. Из боязни быть заблокированными или даже разделегированными, российским интернет-сервисам, внесённым в реестр ОРИ, придётся «сливать» данные своих пользователей силовикам, либо не вылезать из судов, где они имеют крайне малый шанс на победу.

Поэтому при регистрации на сайтах, внесённых в реестр ОРИ, российским пользователям необходимо будет ещё раз подумать о своей интернет-безопасности. Количество приговоров за высказывания в интернете растёт с каждым годом, но при этом на безопасность граждан в офлайне это не влияет никак. Судя по всему, силовики будут усиленно создавать вид кропотливой работы, мониторя региональные форумы, комментарии в СМИ на предмет «крамолы», чтобы в конце года предоставлять перед начальством очередной успокоительный отчёт «об успешной борьбе с терроризмом и экстремизмом», заводя уголовные и административные дела на невоздержанных на язык пользователей интернета.

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