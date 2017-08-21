Первое заседание интернет-суда в Китае длилось всего 20 минут

В китайском городе Ханчжоу в провинции Чжэнцзян состоялось заседание первого в мире суда «по делам интернета». В его функции будет входить рассмотрение дел, которые относятся к взаимодействию людей в интернете. Истец сможет подать иск в суд через интернет, через него же приложить к делу все необходимые доказательства, а затем принять участие в процессе по телефону, видео- или интернет-связи. На данный момент суд готов рассматривать следующие дела:

Споры, связанные с интернет-покупками и их качеством;

Споры по предоставлению услуг интернет-провайдерами;

Нарушение авторских прав в интернете;

Споры о выдаче кредитов через интернет.

Суд полностью легитимен и делегирован государством, при этом очного присутствия не требуется: истец, ответчик, судья — все они присутствуют онлайн в групповом чате, который одновременно еще и транслируется для зрителей, если это было оговорено с участниками процесса.

Судьи были приведены к присяге и первый процесс состоялся на прошлой неделе, продлившись всего 20 минут.

«Интернет-суд преодолевает географические расстояния, значительно экономя время на традиционных слушаниях», — сказал представитель суда Ван Цзянцяо (Wang Jiangqiao).

В 2016 году Китай начал транслировать некоторые традиционные судебные процессы в интерьере, стремясь повысить прозрачность системы, однако такой шаг был воспринят не всеми. По словам адвоката по правам человека Лян Сяоцзюня (Liang Xiaojun), некоторые люди, участвующие в процессах, не хотят, чтобы их личная информация становилась достоянием общественности.

В России в марте этого года был принят закон, запрещающий вести трансляцию с судебных заседаний без разрешения судьи. Закон утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым разрешение судьи требуется на открытую трансляцию в интернете, на радио и телевидении. Транслировать заседания на стадии досудебного производства запрещено.

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