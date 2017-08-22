ESET: на пользователей торрентов было совершено 15 миллионов атак

Специалисты ESET проанализировали кибератаки, нацеленные на пользователей торрентов. С начала 2016 года система телеметрии ESET зафиксировала 15 млн инцидентов, в которых загрузка вредоносного кода была связана с популярными торрент-приложениями и файлообменными сервисами.

Обычно хакеры распространяют вредоносное ПО через p2p-сети двумя способами: компрометируя легальные торрент-приложения или маскируя вредоносное содержимое в «раздачах». В 2016 году злоумышленники атаковали пользователей macOS, взломав сайт торрент-клиента Transmission. Они переработали приложение, включив в его состав вредоносный код.

В апреле того же года с сайта Transmission под видом обычного приложения загружался шифратор KeRanger. Разработчики удалили зараженный дистрибутив уже через несколько часов, но от угрозы пострадали тысячи пользователей. Авторы KeRanger использовали стойкий алгоритм шифрования, что практически обнулило шансы на восстановление данных.

Впрочем, не все инциденты связаны с загрузкой вредоносных приложений — как упоминалось ранее, существует риск загрузки вредоносных торрентов. В апреле 2017 года эксперты ESET обнаружили троян Sathurbot, который скрывался в торрентах с пиратским ПО или сериалами, маскируясь под видеокодек.

Зараженные Sathurbot компьютеры входили в состав ботнета, который на момент исследования насчитывал 20 000 устройств. Ботнет искал в сети сайты на базе WordPress и взламывал их, перебирая пароли. Зараженные сайты использовались для дальнейшего распространения вредоносных торрентов.

В феврале 2017 года злоумышленники раздавали через торрент-трекеры новый шифратор, замаскированный под Patcher — приложение для взлома Adobe Premiere Pro, Microsoft Office для Mac и другого платного ПО. Восстановить зашифрованные файлы невозможно даже в случае оплаты выкупа – в лже-Patcher не предусмотрена функция связи с командным сервером, поэтому у операторов шифратора нет ключа расшифровки.

«Тем не менее, экосистема p2p — не только и не столько пиратство, у нее есть и ряд легитимных путей применения. Просто, как любая массовая технология, файлообменные сервисы интересны киберпреступникам. Значит, надо быть настороже», — подытоживает ESET.

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