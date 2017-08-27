Кому быть героем и антигероем интернета в этом году?

В сентябре состоится вручение номинаций премии «Heroes & Villains» («Герои и Злодеи»), который проводит правозащитная некоммерческая организация Access Now. Данное мероприятие стало уже традиционным и проводится четвёртый год подряд. По результатам опроса общественного мнения, в номинациях будут представлены как герои, так и антигерои из разных стран мира, так или иначе повлиявших на состояние онлайн-прав пользователей. Прошлая премия запомнилась тем, что «победителем» одной из номинаций стал представитель России — Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин.

Для оценки деятельности «героев и антигероев» используются 13 признанных на международном уровне принципов в области соблюдения прав человека и надзора за коммуникациями. Они были одобрены более чем 400 группами, занимающимися защитой цифровых прав. Причём в прошлом году случился интересный казус — два героя 2015 года (Дэвид Дэвис и Том Уотсон) перешли в 2016 году в разряд антигероев. Два этих представителя английского политикума изначально выступали против лоббируемого премьер-министром Соединённого королевства Терезой Мэй «Закона ищеек», но потом изменили своё мнение.

Кстати, Тереза Мэй стала антигероем «В общем и целом» как раз таки за продвижение «Закона ищеек», принятого британским парламентом в прошлом году. Этот закон сильно ограничивает интернет-права пользователей как в самой Британии, так и по всём остальном мире. Напомним, «Закон ищеек» предоставляет правоохранителям настолько широкие права, что туда входят массовая слежка, правительственный хакинг, а также предоставляет министру внутренних дел право принуждать IT-компании внедрять бэкдоры в их зашифрованные продукты и услуги.

Британскими цифровыми активистами из организации Liberty было инициировано судебное разбирательство против этого закона, а также запущен народный краудфандинг, с помощью которого собрали уже £53313 — эта сумма поможет им покрыть судебные издержки. Этим летом Liberty получила разрешение на оспаривание этого сомнительного закона в Высоком суде.

Одним из антигероев в прошлом году стал представитель России — председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин. С негативной стороны Валерий Дмитриевич проявил себя, поскольку добился для своего ведомства права игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Этот фактор стал решающим для внесения его в номинацию «Компетентный судебный орган» со знаком «минус».

Четвёртое ежегодное вручение премии «Heroes & Villains» состоится и в этом году. Access Now просит пользователей интернета предоставить кандидатуры на роль героев или антигероев, которые соответствуют основным Принципам премии. Премия «Герои и антигерои» вручается исходя из следующих «Международных принципов по соблюдению прав человека при использовании слежки в коммуникациях» (они же — номинации премии):

1. Законность. Всякое ограничение прав человека должно происходить в соответствии с законом. Государство не должно одобрять или осуществлять меры, которые вторгаются в сферу этих прав, если отсутствует действующий и публично доступный законодательный акт, соответствующий критериям ясности и точности. Этот законодательный акт должен быть таким, чтобы люди были о нем предупреждены и могли предвидеть последствия его применения. Учитывая темпы изменений в технологиях, законы, ограничивающие права человека, должны периодически пересматриваться в области законотворчества или правоприменения с участием всех заинтересованных сторон.

2. Законность цели. Законы должны позволять слежку в коммуникациях только определённым государственным органам для достижения законных целей. Эти цели должны соответствовать основополагающим законным интересам, которые необходимы в демократическом обществе. Никакая мера не должна применяться способом, вызывающим дискриминацию по расе, цвету кожи, полу, языку, религиозным, политическим или иным воззрениям, национальности, социальному происхождению, имущественному положению, рождению и другим статусам.

3. Необходимость. Законы о слежке, правила, правоприменение, полномочия и органы власти должны быть четко ограничены необходимостью достижения законной цели. Слежка в коммуникациях должна проводиться только в том случае, если она оказывается единственным способом достижения законной цели. Если способов несколько, слежка применяется лишь в том случае, когда она меньше всего нарушает права человека. Ответственность за эту оценку всегда лежит на государстве.

4. Соответствие цели. Каждый разрешённый законом случай слежки в коммуникациях должен соответствовать конкретной, идентифицируемой и законной цели.

5. Пропорциональность. Слежка в коммуникациях должна рассматриваться как существенное нарушение прав человека и создание угрозы основам демократического общества. Решения о проведении слежки в коммуникациях должны иметь в виду деликатный характер информации, к которой будет получен доступ, а также серьезность нарушения прав человека и других сопоставимых по значимости интересов.

До начала слежки в коммуникациях с целью исполнения закона, защиты национальной безопасности или ведения разведывательной деятельности государство должно, как минимум, подтвердить компетентному судебному органу выполнение следующих условий:

1) высокая вероятность, в настоящем или в будущем, совершения тяжкого преступления или возникновения конкретной угрозы законной цели;

2) высокая вероятность того, что улики и материалы об этом тяжком преступлении или о конкретной угрозе законной цели могут быть получены благодаря доступу к защищённой информации;

3) прочие инвазивные техники были исчерпаны или оказались бы бесполезны, предложенный вариант наименее инвазивен;

4) полученная информация будет ограничена лишь относящейся к тяжкому преступлению или конкретной угрозе законной цели;

5) всякая избыточная собранная информация не будет храниться, но будет быстро удалена или возвращена;

6) доступ к информации будет осуществляться только тем органом, только с той целью и в течение только того времени, которые указаны в разрешении;

7) мероприятия и методы слежки не подрывают основы приватности или фундаментальных свобод.

6. Компетентный судебный орган. Решения, связанные со слежкой в коммуникациях, должны приниматься компетентным, беспристрастным и независимым судебным органом. Этот орган должен соответствовать трем условиям:

1) быть отдельным и независимым от органов, осуществляющих слежку в коммуникациях;

2) быть компетентным в соответствующей теме для принятия юридических решений о законности слежки в коммуникациях, используемых технологиях и правах человека;

3) иметь достаточные ресурсы для выполнения возложенных на него функций.

7. Надлежащая правовая процедура. Надлежащая правовая процедура требует от государства уважения и соблюдения прав человека путем обеспечения надлежащего изложения в законе, единообразной практики и доступности широкой общественности правовых процедур в области прав человека. В частности, в отстаивании своих прав каждый имеет право на честное и публичное разбирательство в течение разумного времени независимым, компетентным и беспристрастным судом, действующим на законных основаниях,10 за исключением экстренных случаев, когда существует недвусмысленная угроза человеческой жизни. В таких случаях должны быть приложены усилия для получения разрешения «пост фактум» в течение разумного периода времени. Явные риски утраты или уничтожения улик никогда не должны рассматриваться как достаточные основания для получения разрешения «пост фактум».

8. Уведомление пользователя. Лица, за коммуникациями которых осуществляется слежка, должны быть уведомлены о принятом в отношении них решении о слежке в коммуникациях. Этим лицам должны быть предоставлены достаточное время и необходимая информация для оспаривания решения или поиска других средств. Лица должны иметь доступ к материалам, приложенным к обоснованию запроса на слежку. Задержка уведомления допускается только при одновременном выполнении следующих условий:1) уведомление подвергнет серьезному риску задачу, ради которой было получено разрешение на слежку в коммуникациях, или создаст непосредственную угрозу человеческой жизни;

2) разрешение на задержку уведомления дано компетентным судебным органом;

3) после устранения угрозы пользователь, о котором идет речь, получит уведомление установленным компетентным судебным органом способом.

Обязанность уведомления лежит на государстве, но провайдеры должны иметь свободу уведомлять частных лиц о слежке в коммуникациях по своей инициативе или по запросу.

9 Прозрачность. Государство должно обеспечивать прозрачность использования и масштаба, правил, действий, полномочий и органов власти в области слежки в коммуникациях. Государство должно публиковать как минимум обобщённую информацию о точном числе запросов на слежку, которые были одобрены и отклонены, разделяя запросы от провайдеров сервиса и следственных органов, вид слежки, цель слежки и точное число объектов слежки. Государство должно представлять людям достаточную информацию, чтобы те полностью осознавали масштаб, природу и применение законов, разрешающих слежку в коммуникациях. Государство не должно препятствовать провайдерам услуг публиковать информацию об используемых ими процедурах при получении от государства запросов на слежку в коммуникациях, о следовании этим процедурам и об учете государственных запросов на слежку в коммуникациях.

10. Общественный контроль. Государство должно иметь механизмы независимого контроля, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность слежки в коммуникациях.11 Контрольные механизмы должны иметь следующие полномочия: доступ ко всей потенциально релевантной информации о действиях государства, включая, где это возможно, доступ к секретным и конфиденциальным данным; оценка того, насколько разумно государство использует свои законные полномочия; оценка того, публикует ли государство обстоятельно и аккуратно информацию об использовании и масштабе слежки в коммуникациях в соответствии со своими обязательствами по прозрачности; публикация периодических отчетов и прочей информации, связанной со слежкой в коммуникациях; объявление публичных выводов о законности этих действий, включая степень их соответствия настоящим Принципам. Международные механизмы контроля должны быть допущены в дополнение к любому контролю, который уже осуществляется через другую государственную структуру.

11. Целостность коммуникаций и систем. С целью обеспечения целостности, безопасности и приватности систем коммуникаций, а также признавая тот факт, что ограничение безопасности в интересах государства почти всегда означает ограничение безопасности в целом, государство не должно принуждать провайдеров услуг, а также поставщиков оборудования и программного обеспечения встраивать функции слежки или мониторинга в свои продукты, собирать либо хранить ту или иную информацию для целей государственной слежки в коммуникациях. Хранение и сбор данных априори никогда не должны рассматриваться как часть деятельности провайдеров услуг. Люди имеют право свободно выражать свое мнение анонимно; следовательно, государство должно воздержаться от идентификации пользователей.

12. Гарантии в области международного сотрудничества. Реагируя на изменения в потоках информации, в технологиях и сервисах коммуникаций, государство может нуждаться в помощи других государств и зарубежных провайдеров услуг.

Если слежка в коммуникациях регулируется законами более одного государства, то договора о взаимной правовой помощи и прочие межгосударственные соглашения должны предусматривать применение правовых норм, обеспечивающих наиболее высокий уровень защиты личности. Если государства ищут сотрудничества в целях исполнения закона, должен действовать принцип обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

Государства не могут использовать процедуры взаимной правовой помощи и зарубежные запросы относительно защищённой информации, чтобы обойти национальные законодательные ограничения о слежке в коммуникациях. Механизмы предоставления взаимной правовой помощи и прочие соглашения должны быть четко задокументированы, находиться в публичном доступе и соответствовать гарантиям процедурного равенства.

13. Защита от незаконной слежки. Государство должно принимать законы, криминализирующие незаконную слежку в коммуникациях, независимо от того, производится она государственным или частным субъектом. Законы должны предусматривать достаточную и значительную гражданскую и уголовную ответственность для нарушителей, защиту информаторов и механизмы возмещения для пострадавших. Законы должны устанавливать, что любая информация, полученная способом, несовместимым с данными принципами, не допускается в качестве улики и не учитывается в любых процессуальных действиях, как и любая улика, которая основана на такой информации.

Государства также должны принимать законы, согласно которым после того, как материал, полученный с помощью слежки в коммуникациях, использован в целях, ради которых предоставлялась информация, этот материал не будет храниться, но будет уничтожен или возвращен тем, к кому он относится.

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В этом году традиция вручения наград и антинаград «Heroes & Villains» продолжается, и «если вы готовы назвать своего номинанта — будь то активист, политический деятель, предприниматель, технолог, художник, или кто-либо другой, кто лично повлиял на состояние цифровых прав в вашей стране, — обращается к пользователям всего мира Access Now, — и это соответствует вышеописанным принципам в области прав человека, пока назначать своих героев!»

Access Now также просит немного рассказать о вашем герое или антигерое, почему ваш выбор пал именно на него? Правозащитная организация подключит своих друзей и партнёров для привлечения внимания общественности к деятельности как героев, которые стоят на защите цифровых прав, так и негодяев, которые оказывают негативное влияние на наши киберправа по всему миру.

Теперь как работает этот процесс. Вы выбираете друга или коллегу, или группу, которые либо воплощают собой дух свободы в интернете, либо наоборот — каким-то образом нарушают наши цифровые права. Сотрудники Access Now проверяют номинантов и представляют их вместе с рекомендациями организации её Совету, который принимает решение на основе шести объективных критериев:

Уровень воздействия работы вашего кандидата на свободу интернета и цифровые права, будь то на местном, региональном или глобальном уровнях (положительно для героев и отрицательно для злодеев); Воплощение 13 вышеназванных Принципов в работе этого человека или группы людей; Представленное разнообразие, исходя из голосов и регионов; Как работа человека повлияла на тех, чья деятельность подвержена риску; Значение для RightsCon (международная конференция в области защиты прав человека в интернете и развития сетевого пространства) — можем ли мы использовать мероприятие и сообщество RightsCon в плане расширения возможностей этого человека и его продвижения; Другие факторы — какие дополнительные умения есть у этого кандидата, на которые следует обратить внимание и учесть их.

«Выдвигайте своих кандидатов уже сегодня! Наша цель — наградить героев и привлечь внимание к злодеям», — Access Now.

Крайний срок подачи заявок — 13 сентября 2017 года.

Напомним, правозащитная организация Access Now была в числе тех, кто осудил арест математика Дмитрия Богатова и призвал к его немедленному освобождению, а также назвал выдвигаемые ему обвинения ошибочными.

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