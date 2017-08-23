Отсидев два года за репост во ВКонтакте, инженер Бубеев выходит на свободу

В мае мая прошлого года Заволжский районный суд Твери приговорил инженера-механика Андрея Бубеева к двум годам и трем месяцам колонии-поселения за два репоста на его странице в социальной сети ВКонтакте. Бубеев переопубликовал материал публициста Бориса Стомахина о территориальной принадлежности Крыма и картинки-мема на ту же тему. Суд признал Бубеева виновным по ч.2 ст. 280 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Сегодня он вышел на свободу, о чём сообщила его жена Анастасия Бубеева.

«Страшно, что история наша не уникальна, — написала она в Facebook накануне освобождения своего мужа. — И ещё больше пугает то, что подобные дела всё большим числом людей воспринимаются как норма. Так быть не должно».

Свою вину тверской активист не признал, а международная правозащитная группа «Агора» в январе текущего года обжаловала его дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Текст и картинка, которые репостил Бубеев, не признаны экстремистскими https://t.co/s5glhnQlDa — Медиазона (@mediazzzona) 24 січня 2017 р.

«Насколько я знаю, мое дело ушло в Европейский суд по правам человека, потому что вину я не признал и не признаю. Там долго все рассматривается, мне пока никто ничего не говорил. Теперь я буду на связи, попробую сам узнать. В чем [моя] вина? Я даже не свое мнение выражал, а всего лишь поделился мнением другого человека и за это меня лишили свободы больше, чем на два года. В любой другой стране даже не возникло бы вопроса, что за это можно наказать», — сообщил Бубеев.

По схожему обвинению были осуждены кубанская активистка Дарья Полюдова и лидер Татарского общественного центра Рафис Кашапов. В октябре текущего года Дарья выйдет на свободу.

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