ФСО хочет контролировать информационную безопасность России

ФСО планирует участвовать в госполитике по контролю международной информационной безопасности. Соответствующий проект указа Президента России Владимира Путина «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в перечень обязанностей службы добавляется забота о кибербезопасности страны, и, кроме того, сотрудники ФСО будут задействованы в предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы России, находящиеся в ведении федеральной службы:

«[ФСО] участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и в проведении мероприятий по информационному противоборству; обеспечивает функционирование и развитие ведомственного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, находящиеся в ведении ФСО России».

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Общественное обсуждение проекта указа начинается с сегодняшнего дня и продлится до 6 сентября 2017 года.

В настоящее время ведомство разрабатывает сети спецназначения, федеральные информационные ресурсы для госорганов и обеспечивает их безопасность, в том числе в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Ранее были приняты поправки, расширяющие полномочия ФСО, которые разрешают засекречивать персональные данные находящихся под охраной лиц и членов их семей. Также новые нормы позволяют службе безвозмездно использовать аэропорты, посадочные площадки, речные и морские порты.

Ранее ФСО заявляла о желании предоставить госорганами право установки оборудования спецсвязи на любом объекте, независимо от формы собственности. Под таким оборудованием чиновники подразумевают средства связи для нужд госорганов, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Кроме того, ФСО предлагает закрепить за силовыми структурами право безвозмездно пользоваться кабельной канализацией вне зависимости от того, кому эта канализация принадлежит.

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