Китай строит институт интернет-безопасности при поддержке Компартии

Китай приступил к строительству специализированного института по подготовке кадров в сфере интернет-безопасности, проект оценивается в 5 миллиардов юаней (750 миллионов долларов). Институт будет располагаться в экономической зоне города Ухань в провинции Хубэй на территории 100 гектаров. Открытие института ожидается в июне 2019 года, одновременно профессиональное обучение смогут проходить до 10 тысяч человек.

Строительство института проходит при поддержке Центральной руководящей группы ЦК КПК по вопросам интернет-безопасности и информатизации. Китай до 2027 года планирует построить от четырех до шести подобных институтов, которые будут соответствовать международным стандартам.

В 2014 году число необходимых специалистов в сфере интернет безопасности достигало 700 тысяч человек, и по мнению аналитиков, к 2020 году эта потребность возрастет вдвое. По мнению властей, постепенно страна может испытывать нехватку кадров в этой сфере, так как число интернет-пользователей растет с каждым днем.

Китайский интернет — один из самых несвободных в мире. Цензура в нём прописана законодательно, и исполнение её требований осуществляет интернет-фильтр, который иногда называют «Великий китайский фаервол» («Золотой щит»). Недавно власти Китая стали принуждать VPN-сервисы проходить правительственную сертификацию, но де-факто — отказаться от предоставления услуги по обходу госблокировок. К сожалению, некоторые мировые интернет-компании начали исполнять требования китайских властей и приступили к удалению из своих онлайн-магазинов соответствующих VPN-приложений для пользователей из КНР.

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