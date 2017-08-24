Генпрокурор выступил за полный запрет анонимности в мессенджерах

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка принял участие в проходящей в Бразилии III встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности.

Чайка рассказал бразильцам о том, как в России убивают интернет https://t.co/8gGrmv0TGH — snorri (@snorri51) August 24, 2017

Как говорится на официальном сайте Генпрокуратуры, Чайка обратил внимание на актуальность затронутой темы, «обусловленную ростом перечня противоправных деяний, совершаемых с использованием Интернета и коммуникационных устройств».

Вначале глава российской Генпрокуратуры заявил, что в 2016 году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети Интернет. Но почему-то не уточнил степень применения интернета в деятельности разного рода экстремистов, поскольку если говорить в общем и целом, то вышеупомянутые злодеи в 100% случаев совершают свои преступления с помощью еды, воды и воздуха, поскольку каждый день едят, пьют и дышат. Но насколько важна эта информация для правоохранительных органов и какие выводы в вопросе регулирования процессов принятия пищи, вышивания жидкости и вдыхания воздуха должны сделать законотворцы всего мира, остаётся под вопросом.

Генпрокурор также упомянул участие его ведомства в блокировке интернет-ресурсов с противоправным контентом, в ходе которого во внесудебном порядке заблокирован доступ более чем к 3 тыс. интернет-страницам, с 50 тыс. ресурсов удалена противоправная информация.

Чайка поднял в своей речи больной для властей Бразилии вопрос взаимодействия властей с мессенджерами. Напомним, уже несколько лет длится тяжба правительства этой страны с мессенджером WhatsApp, который просто физически не может выполнить их требования — предоставить доступ к переписке обвиняемых в наркоторговле граждан. Напирая на факт проблемы распространения наркотиков через «специальные программные средства» и интернет, Чайка вспомнил про законопроект, запрещающий анонимное использование мессенджеров. По его словам, он сейчас находится на рассмотрении Госдумы и, согласно его требованиям,

«Организаторам обмена мгновенными сообщениями вменяется обязанность обеспечивать их передачу только пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора».

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Какой законопроект имел в виду Чайка, сказать затруднительно, поскольку закон о деанонимизации пользователей мессенджеров путём вышеобозначенных способов идентификации уже принят и вступит в силу 1 января 2018 года. Жаль, ведомство Чайки не очень тщательно следит за тем, что подписывает Президент.

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