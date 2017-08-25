Следящий №100

В реестре ОРИ появился участник с «юбилейным» номером реестровой записи — «100-РР». Хотя стоит отметить, что общее число находящихся в данном реестре сервисов чуть менее 100, т.к., наверное, ряд номеров там были зарезервированы для тех компаний, с которыми пока еще ведутся переговоры.

Такая «честь» выпала российскому бесплатному мессенджеру dialog, который является частью одноименной коммуникационной платформы, разработанной для унификации и автоматизации корпоративного общения с использованием мобильных устройств: ноутбуков, планшетов и смартфонов (так сказано в описании сервиса в реестре ОРИ).

reestr.rublacklist.net/distributor/108979

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В разделе «Политика конфиденциальности» владельцы сервиса предупреждают:

«Dialog может собирать данные пользователя при регистрации и в процессе использования приложения. Эти данные включают в себя ваше имя, адрес электронной почты и IP-адрес. Dialog ведет учет каждого запроса к своим серверам. Приложение также синхронизируется с вашей записной книгой в целях обнаружения других пользователей dialog среди ваших контактов».

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И хотя dialog уверяет, что личная информация пользователей, которой они делятся с сервисом, защищена, стоит помнить — участник реестра ОРИ, согласно федеральному закону 97-ФЗ, обязан в течение года хранить и предоставлять правоохранительным органам метаданные своих юзеров по первому требованию. Более того, с 1 июля следующего года «пакет Яровой» расширяет права спецслужб на доступ к данным пользователей, и организаторам распространения информации придётся хранить всю переписку, звонки и другой пользовательский трафик в течение полугода, а также предоставлять его ФСБ.

Минкомсвязь планирует также снабдить всех участников реестра ОРИ средствами по проведению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), чтоб облегчить слежку за пользователями.

Dialog — не первый мессенджер-участник реестра ОРИ. В начале мая этого года первым из российских мессенджеров официальным организатором распространения информации стало приложение Snaappy, а в середине августа к нему присоединился мессенджер «Ответ».

Кроме российских, в реестре организаторов распространения информации есть и зарубежные сервисы. Первым зарегистрированным в реестре иностранным сервисом оказался защищённый швейцарский мессенджер Threema. Позже администрация сервиса опровергла своё сотрудничество с российскими властями по части предоставления данных своих пользователей, ссылаясь на швейцарское законодательство, в чьей юрисдикции находится Threema.

Китайский мессендждер WeChat поначалу был внесён в реестр запрещённых сайтов, но впоследствии решил пойти на компромисс с ФСБ, и Роскомнадзор разблокировал его.

Пакетом сразу из трёх сервисов мгновенного обмена сообщениями в начале мая этого года попали под блокировку BlackBerry, Imo и Line, но уже в июне Imo, видимо, тоже решил, что делиться со спецслужбами данными российских пользователей — это не такой уж большой удар по репутации.

После долгих препирательств с главой Роскомнадзора создатель Telegram Павел Дуров ответил, что надзорное ведомство может взять данные компании в открытом доступе и внести куда угодно, но данных о своих пользователях он предоставлять не будет, и таким вот странным образом набирающий популярность мессенджер оказался в реестре ОРИ.

В первой половине августа 2017 года Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc – владельца приложения Snapchat. Этот факт надзорное ведомство даже анонсировано на своём официальном сайте, но вскоре разразился скандал — Snapchat заявил, что РКН вводит пользователей в заблуждение, поскольку сервис предоставил только данные о компании, но речи о предоставлении к данным пользователей не шло. Роскомнадзор попытался оправдаться, выложив переписку с сервисом, однако о договорённости исполнять требования 97-ФЗ и 374-ФЗ по части слежки за пользователями там ничего не сказано.

После случая со Snapchat возникает ощущение применения российскими властями двойных стандартов в подходе к внесению в реестр ОРИ. Ранее замглавы Роскомнадзора заявлял о неизбежности блокировки публично отказавшихся исполнять требования 97-ФЗ и 374-ФЗ сервисов, — по примеру Zello, чьи домены с завидной регулярностью теперь вносятся в реестр запрещённых сайтов, — показательной порке подвергаются не самые крупные сервисы, а с остальными заключаются соглашения, видимо, на каких-то «особых условиях».

Ну и становится очевидным, что далеко не все сервисы пылают желанием выполнять требования Роскомнадзора, по крайней мере — кто сказал об этом публично. Но есть много вопросов по остальным, кто был внесен в реестр ОРИ и никак не прокомментировал эту ситуацию: согласились ли они на слежку за своими пользователями? Или внесены туда без разъяснения со стороны надзорного ведомства, чем теперь это для них грозит?

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