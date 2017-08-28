Отрезанная свобода слова

26 августа состоялся согласованный мэрией Москвы митинг «За свободный Интернет», в котором приняли участие политические партии, общественные организации, а также обычные пользователи Рунета.

Пролог:

И сразу вторая картинка с «задником» сцены митинга. Полиция прямо со сцены вырезала слово, которое, как посчитали правоохранительные органы, необходимо зацензурировать:

Как происходил данный вандализм:

Полиция крадёт слово «гады» на заднике сцены pic.twitter.com/c5bse97Pmv — Протестная Москва (@nedimon_msk) August 26, 2017

Снова не обошлось без задержаний за плакаты и другие способы мирного выражения гражданами своей гражданской позиции. Организаторы сообщили прессе об одиннадцати задержанных активистах. Позже все задержанные были полицией отпущены, но, по некоторым данным, на нескольких задержанных всё же составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Обратите внимание: перед началом акции полицейские вырезали из баннера на сцене слово "гады". pic.twitter.com/zzfat2zaBS — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 26, 2017

Первые задержания начались в самом начале митинга. Была удалена активистка ЛГБТ, закутавшаяся в радужный флаг. Еще одну девушку вывели под скандирование толпы «Свободу Дмитрию Богатову!» Полицейские также среагировали на группу защиты журналиста «Новой газеты» Али Феруза — в автозак попали свыше десяти человек. Вероятно, их забрали из-за несоответствия тематике митинга: Али Феруз (настоящее имя — Худоберди Нурматов) сейчас находится в центре временного содержания иностранных граждан и может быть депортирован в Узбекистан, где он опасается преследования со стороны спецслужб. В начале августа ЕСПЧ применил по его жалобе срочные меры и потребовал от России не выдавать журналиста в Узбекистан.

Перед участниками митинга в т.ч. выступили руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, ведущий юрист организации, а также глава Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян, и Татьяна Фёдорова — супруга помещённого под домашний арест за якобы размещение в Сети экстремистских материалов московского математика Дмитрия Богатова. В поддержку Богатова шла отдельная колонна, скандировавшая «Один за всех, и все за интернет!».

Артём Козлюк сказал, что сегодня наше государство живёт в эпоху двоемыслия — с одной стороны, в Конституции закреплён пункт о запрете цензуры, с другой стороны — с каждым годом принимаются всё новые и новые законы, вносящие ограничения в сетевое пространство россиян. Зачастую это делается под благовидным предлогом, например — под эгидой защиты детей. С одной стороны, Конституцией гражданам гарантируется тайна связи, с другой стороны — внедрён закон о тотальной слежке за всеми гражданами России в интернете («пакет Яровой»), и опять-таки — под эгидой «безопасности» россиян. По мнению главы РосКомСвободы, до антиутопии Оруэлла и Брэдбери остался всего один шаг, и чиновникам уже пора сбросить маски «защитников народа» и уже показать свои реальные лозунги, что «Война — это мир», что «Свобода — это рабство», а «Незнание — это сила», и начать сжигать на площадях книги. «Для начала книги», — добавил Козлюк. Но несмотря на то, что у чиновников и апологетов цензуры есть власть, отметил он, у российских пользователей интернета есть технологии и разум.

Плакат на митинге в защиту интернета pic.twitter.com/HoGHSzIQ5I — Конституционный Зуд (@OzoneProject) August 26, 2017

«С помощью технологий мы будем защищать себя и наши коммуникации, с помощью разума мы будем требовать соблюдения наших прав и свобод, как онлайн, так и офлайн. Вместе мы победим, только вместе мы сможем добиться справедливости. Цензуре — нет, свободе слова — да!» — подытожил своё выступление Артём Козлюк.

В начале своего выступления Саркис Дарбинян напомнил, что 24 года назад, когда ему было десять дет, Россия приняла главный закон страны — Конституцию РФ. «Мы тогда не понимали значения 23-ей и 29-ой статей Конституции, — сказал юрист РосКомСвободы, — но в конце 90-х мы познали интернет, и благодаря интернету мы стали теми, кто мы есть: юристами, художники, авторами, мы стали программистами… И сегодня мы видим, как Государственная Дума, как Правительство Российской Федерации пытаются уничтожить ту сеть, которую мы знали. К сожалению, как практикующий адвокат я вам скажу, точно также, как штампуют эти законы, суды штампуют решения по делам, связанным с интернетом. Каждый год увеличивается количество дел и реальных посадок за репосты в сети интернет. Блокируются сайты без каких-либо правовых оснований, а суды показывают абсолютную некомпетентность и незнание процессов. Меня всегда смешит, когда суды спрашивают: «Почему вы представляете администраторов домена первого уровня, а не администраторов второго уровня?» Сегодня мы понимаем, что наши права находятся под большой опасностью. Дмитрий Богатов стал жертвой, «узником Tor’а», и сегодня ему приходится сидеть [под арестом], принимая весь удар уголовного правосудия, ему светит 22 года лишения свободы по двум очень тяжким статьям, но единственное, что он сделал — это внёс свой волонтёрский вклад в развитие сети Tor. Tor — наше всё. Только Tor, только хардкор!».

Право на доступ к информации, право на шифрование частных коммуникаций и право на анонимность остаются фундаментальными цифровыми правами, которые у нас хотят отобрать, считает ведущий юрист РосКомСвободы. Ранее, призывая на митинг, он заявил в соцсетях: «Пора качать права. Пока не стало слишком поздно».

На фоне выступления Артёма, когда он рассказывал о Дмитрии Богатове, продолжился этот нелепый сюр с задержаниями, и полиция утаскивала мирных протестующих, когда митингующие скандировали «Свободу Дмитрию Богатову!»

На фоне нашего выступления на митинге и слов "Свободу Дмитрию Богатову!" начались задержания. Просто сюр #FreeRunet #FreeBogatov https://t.co/YazoZGRncM — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) August 26, 2017

В интервью «Ъ» Саркис Дарбинян сказал, что лозунги публика на митинге собралась разнообразная, но всех их объединяет одна идея — свободный интернет, который они хотят видеть в своей стране. Поводом для проведения митинга стали как старые, так и новые угрожающие свободе россиян законы, наштампованные властями за это лето — в том числе закона «о запрете VPN», нового законодательства в сфере онлайн-слежки и многих других спорных правовых актов, с которыми люди не очень-то согласны. «Нельзя забывать и о том, что в России растет количество уголовных дел против обычных пользователей», — напомнил Саркис.

«Конечно, никто не надеется на чудо, что на следующий после митинга день президент страны или депутаты скажут, что прекращают дальнейшее регулирование интернета и отменяют принятые законы, — сказал он. — Но, тем не менее, людям важно выразить свой гражданский протест и продемонстрировать, что пользователи не согласны с таким регулированием. Они считают, что их права никак не защищаются текущим законодательством. При этом есть серьезная угроза цифровым правам, таким правам как право на анонимность, на шифрование. И эти права имеют существенное значение для интернет-сообщества».

Жена математика Татьяна Федорова заявила собравшимся, что если раньше они могли не интересоваться политикой и «смотреть котиков на Ютубе», то теперь политика интересуется ими. «Если вы считаете, что защищены от внимания спецслужб, это не так. Просто перепост какой-то картинки, слова, и к вам ночью могут заявиться с обыском!» — кричала со сцены госпожа Федорова под барабанную дробь дождя по зонту, которую улавливал микрофон. Она достала листок с обращением от мужа к участникам митингаи зачитала его. В письме говорилось, что и русским языком, и интернетом могут одинаково пользоваться и достойные люди, и мошенники, и нельзя всех стричь под одну гребенку. «Кольцо сжимается вокруг нас!» — читала она слова математика.

Администратор «Протестной Москвы» Михаил Чичков напомнил, что «пакет Яровой» нарушает ряд законодательных норм Евросоюза о защите информации. «Значит, российские IT-компании не смогут работать за рубежом», — подчеркнул он.

Чувашский лидер «Открытой России» Дмитрий Семёнов со сцены рассказал, что лично на себе испытал действие цензуры в интернете. В частности, он был осужден за репост фотографии Виталия Милонова в футболке с экстремистским слоганом.

Блогер и активист Ян Катилевский, на которого было совершено не одно нападение, заявил, что он «жив только благодаря интернету».

Руководитель московского штаба Навального Николай Ляскин посетовал на сравнительно небольшое количество людей на митинге, но, по его мнению, даже такой численности митингующих боятся власти.

Александр Литреев, создатель «Красной кнопки» и популярного Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко.», считает, что «Россия стоит на распутье между двумя дорогами: светлое будущее с развитыми технологиями, свободным интернетом и — дорогой в никуда».

Выступивший на акции член московского регионального совета ПАРНАСа Вадим Коровин сравнил власть в России с английским движением луддитов, выступавших против прогресса.

Сотни молодых людей вышли на проспект Сахарова за свободный интернет. Звучит песня группы Ляпис Трубецкой https://t.co/bfShtQs5g5 — DW (на русском) (@dw_russian) August 26, 2017

Россияне могут спать спокойно! Сегодня в Москве, на митинге за свободу Интернета, терроризм был снова повержен! pic.twitter.com/zht6zgjRMj — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 26, 2017

Кроме Москвы, акция состоялась ещё в нескольких городах России.

В отличие от столичного, в Санкт-Петербурге митинг был не согласован. Около сотни человек, в том числе и несовершеннолетних, пришли на Дворцовую площадь. Сотрудники полиции стояли недалеко, наблюдая за происходящим, но не вмешиваясь. Собравшиеся говорили, что в интернете много людей, все они репостят разные записи, картинки, и это вовсе не означат, что все они пособники террористов. Спустя час после начала организаторы раздали соратникам «пакет Яровой» — черные пластиковые пакеты-майки с приклеенными на них черно-белыми фотографиями депутата Госдумы. «Давайте его наполним воздухом, закрутим и хлопнем!» — предложили они. Пакеты глухо лопались. После этого один из участников акции начал играть на гитаре песни Виктора Цоя. После этого полиция подошла поближе, но митинг завершился без нарушений. Позже стало известно, что один человек был задержан за раздачу газет.

Количество задержаний на согласованных митингах и пикетах уже стало таким, что снимает острую необходимость согласований вовсе https://t.co/xvVqpWgewP — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) August 27, 2017

"здесь собрались лучшие люди россии. ну и полиция"#freeRunet — мутабор (@koshelyaeva) August 26, 2017

Организаторами акции выступили ПАРНАС совместно с партией «Гражданская инициатива», Пиратской партией, Либертарианской партией, партией «Демократический выбор», «Протестной Москвой», общественными организациями РосКомСвобода и «Левый блок».

Эпилог:

А это уже Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, Ксения Ермошина рассказывает окружающим, что такое децентрализованная сеть и за что держат под арестом математика Дмитрия Богатова:

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Еще фото с митинга в Москве: раз, два, три, четыре, пять.

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