Роскомнадзор разработал порядок контроля за блокировками VPN

Приказ с устрашающим (особенно по части длины) названием «Об утверждении Порядка контроля за обеспечением ограничения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, информационным ресурсам, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» был на днях выложен Роскомнадзором на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Настоящий Порядок, как указано в документе, определяет процедуру необходимых мероприятий по блокировке тех VPN, анонимайзеров и proxy, которые откажутся исполнять принятый этим летом федеральный закон 276-ФЗ, регулирующий деятельность сервисов, предоставляющих услуги по обходу госблокировок.

Мероприятия по контролю проводятся Роскомнадзором и его территориальными органами, а также уполномоченными должностными лицами предприятий радиочастотной службы. Предметом мероприятий по контролю является проверка соблюдения сервисами VPN, proxy и анонимайзерами обязанностей, предусмотренных федеральным законом 276-ФЗ.

Мероприятия по контролю, говорится в документе, проводятся на основе данных федеральной государственной информационной системы информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен (ФГИС), а также информации, получаемой от граждан, организаций, государственных органов, информации, размещенной в общедоступных источниках.

При проведении мероприятий по контролю уполномоченное лицо или уполномоченные лица органа по контролю:

а) на основе данных информационной системы с использованием имеющихся программных и программно-аппаратных средств устанавливают:

факты подключения владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, к информационной системе;

своевременность получения сведений для прекращения доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен;

б) устанавливают соблюдение режима обработки и использования информации, размещенной в информационной системе;

в) устанавливают возможность получения пользователями программно-аппаратного средства доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен.

Продолжительность мероприятия по контролю составляет не более одного рабочего дня.

В случае нарушения сервисом VPN или анонимайзером требований 276-ФЗ, «уполномоченное лицо или уполномоченные лица органа по контролю, проводившие мероприятие по контролю, осуществляют фиксацию копий страницы (страниц) сайтов сети «Интернет», доступ к которым в сети «Интернет» на территории Российской Федерации ограничен». Соответствующие документы с фактами нарушения «закона о VPN» направляются не позднее 2 рабочих дней к замруководителю Роскомнадзора для принятия решения об ограничении доступа к ресурсу-«нарушителю». Решение об ограничении доступа к данному ресурсу принимается в течение 2 рабочих дней.

В случае выявления уполномоченными лицами в ходе проведения мероприятий по контролю признаков нарушения требований законодательства Российской Федерации, пресечение которых отнесено к компетенции иных органов государственного контроля (надзора), копии материалов, полученных по результатам проведения мероприятий по контролю, направляются в соответствующие органы в установленном порядке.

В «Сводном отчёте о проведении оценки регулирующего воздействия» документа честно сказано об отсутствии как российского, так и международного опыта в соответствующих сферах деятельности. Так что в вопросе запрещения деятельности сервисов, предоставляющих способы обхода блокировок, власти России станут первопроходцами, хотя приблизительно такие же меры уже внедряются в Китае и даже имеют некоторый успех, поскольку крупные международные технологические корпорации постепенно поддаются давлению китайских властей и удаляют «несертифицированные» VPN из онлайн-магазинов.

В графе «расходы», которые лягут на бюджет, документ размещает традиционные прочерки, символизирующие отсутствие таковых.

Общественное обсуждение данного документа продлится до 22 сентября этого года.

Это уже не первый документ, разработанный для воплощения в жизнь требований 276-ФЗ.

Первый проект приказа РКН касается утверждения требований к «технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования системой учёта заблокированных ресурсов (ФГИС)». Обсуждение этого документа продлится до 31 августа 2017 года.

Ещё один проект приказа устанавливает порядок подключения и доступа владельцев анонимайзеров, VPN и других соответствующих сервисов, а также поисковиков к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории России, и «к размещённой в ней информации в режиме обработки и использования такой информации». Его обсуждение продлится до 7 сентября 2017 года.

Третий документ, касающийся взаимодействия Роскомнадзора и ФСБ по части получения сведений о вышеупомянутых сервисах, был разработан Минкомсвязью. Обсуждение соответствующего проекта постановления Правительства РФ закончится также 7 сентября этого года.

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