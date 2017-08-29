ООН призывает Россию внести изменения в антиэкстремистское законодательство

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН (CERD) опубликовал замечания и рекомендации по двум докладам Российской Федерации, представленных в начале августа. CERD наметил как отрицательные, так и положительные аспекты, озвученные в докладах, в частности, в числе положительных названы создание Федерального агентства по делам национальностей в 2015 году; утверждение правил поведения зрителей на официальных спортивных мероприятиях в 2013 году, расширение упрощённой процедуры натурализации граждан бывшего СССР; и разработка государственной национальной политики.

В то же время России указали на существующие в данный момент недочёты, касающиеся антидискриминационной политики. Согласно документу CERD, России рекомендовано принять комплексное антидискриминационное законодательство, приведя нынешние нормы, упоминающие дискриминацию, в соответствие с «Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Комитет CERD отмечает, что определение экстремистской деятельности и процедуры запрета материалов по-прежнему весьма неопределенные. Комитет рекомендовал РФ отказаться от ведения Федерального списка экстремистских материалов. И это первая рекомендация такого рода от международной организации.

CERD выразил опасения в связи с законами об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Комитет просит уточнить определение экстремистской деятельности и статьи 280 и 282 УК РФ в соответствии со ст.4 Конвенции. А также уточнить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», чтобы они не препятствовали законной деятельности НКО.

Приветствуя снижение количества преступлений ненависти, Комитет отмечает, что они остаются проблемой, как и возбуждение ненависти, в т.ч. политиками. Также комитет рекомендовал сконцентрировать усилия на противодействии именно преступлениям ненависти, в том числе со стороны неонацистов и казаков, обучать полицию навыкам антидискриминации и тому как избегать расового профилирования в их работе.

В начале августа 2017 года в рамках 93-ой сессии Комитета АДЦ «Мемориал», КрымSOS и Центр «Сова» совместно с Международной Федерацией за права человека (FIDH) представили альтернативный доклад. В своих рекомендациях правозащитники призвали власти РФ прекратить государственную дискриминацию этнических меньшинств, изменить противоречивое и нарушающее свободу слова антиэкстремистское законодательство и связанные с ним правоприменительные практики и прекратить репрессии против гражданского общества.

Об избыточности антиэкстремистского законодательства РФ, в частности — касаемо регулирования интернета, говорилось и правозащитниками, и обычными пользователями Рунета. Так, с требованием изменить «размытое» содержание 282 статьи УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») к Правительству России обратились девять популярных российских видеоблогеров: Данила Поперечный, Ильдар Хабибуллин, Николай Соболев, Елена Шейдлина, Дмитрий Сыендук, Фёдор Нечитайло, ЛиКей, Евгений Попадинец, Эльдар Джахаров.

К ним присоединись другие пользователи Рунета, поддержав акцию #МыХотимИзменений в социальных сетях. Поводом для её проведения тогда стала новость о внесении «ловца покемонов» Руслана Соколовского в список экстремистов и террористов. Фигуранты дел о терроризме и экстремизме попадают в особый список, который ведет Росфинмониторинг, после чего банки должны заблокировать их счета. Таким образом были заблокированы счета Соколовского на PayPal и WebMoney, что практически оставило его без средств к существованию.

Кроме этого, «антиэкстремистские» статьи часто наказывают пользователей за высказывание своего мнения в Сети, и даже за перепосты, что говорит о неотрегулированности соответствующего законодательства, а также фактически о его работе на цензуру, в ущерб элементарным правам россиян, гарантированных Конституцией.

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