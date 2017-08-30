Кубинский акцент Tor’a

Tor Project провёл исследование в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI), о котором мы писали в одной из наших публикаций. Действующая под эгидой Tor Project, Открытая обсерватория сетевых помех (Open Observatory of Network Interference, OONI) представляет собой глобальную сеть наблюдения за проявлениями цензуры онлайн, начиная с 2012 года. Согласно данным OONI, цензура в тех или иных проявлениях наблюдается в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, Греция, Китай, Россия, Индия, Индонезия и Судан. Проект, наблюдающий за более чем сотней стран, является важным ресурсом для журналистов, юристов, активистов, исследователей и людей в тех точках Земли, где распространена цензура.

Cuba’s ISP isn’t the only one blocking access to services — Google is blocking access to Google App Engine from Cuba https://t.co/lRhYNQENkO pic.twitter.com/mUOwols5kX — The Tor Project (@torproject) August 28, 2017

Интернет-ландшафт Кубы весьма уникален. Там есть только одна телекоммуникационная компания ETECSA, которая принадлежит государству. Но кубинцы не могут свободно получить доступ, находясь в комфортных условиях у себя дома — большинство точек доступа расположены к парках, поэтому Tor Project условно назвал их «ParkNets». Таким образом, кубинцы не имеют собственно «доступа в интернет», они «посещают его».

Посещение интернета стоит дорого — в эквиваленте на доллары США получается около $1,5 в час при зарплате 25 долларов в месяц. С другом стороны, доступ к внутренней интрасети дешевле более, чем в 10 раз. Из-за высокой стоимости интернета, ограниченной доступности публичных точек Wi-Fi, неудивительно, что только 32,5% населения Кубы имеют доступ к Сети.

Но такая специфическая инфосреда Кубы способствовала появлению альтернативных способов доступа. За последнее десятилетие в Гаване и других кубинских городах возникло множество частных сетей — «StreetNets» или «SNets». Они в основном используются для онлайн-игр, но могут применяться и для других целей — например, просмотра телепередач и фильмов, коммуникаций и обмена файлами. Несмотря на то, что «StreetNets» являются технически незаконными, особенно с учётом того, что использование Wi-Fi-оборудования требует лицензии Министерства связи Кубы, власти закрывают на это явление глаза. Скорее всего потому, что внутри данных сетей существует некая самоцензура, и пользователи воздерживаются от обсуждения политики и обмена запрещёнными материалами.

Когда Tor Project посетил парковые Wi-Fi по всей Кубе, то проверили интернет с помощью собственного ПО — Ooniprobe. Оказалось, власти «Острова свободы» блокируют 41 веб-сайт, большинство из которых — новостные агентства и блоги, а также сайты по вопросам прав человека и демократии. Многие из заблокированных ресурсов прямо или косвенно критикуют режим Кастро. Среди таких сайтов оказался, например, Freedom House. Однако цензура в данном случае работает выборочно, видимо, завися от степени критики. К примеру, сайт «Репортёров без границ» доступен на всей территории Кубы, хотя он позволял себе критику в отношении тамошних властей.

Блокируются также веб-прокси, чтоб ограничить возможности кубинцев по обходу цензуры. Среди таковых есть сервис Anonymouse, но анонимная сеть Tor оказалась доступной по всей стране. Вероятно, в связи с относительно небольшим количеством пользователей Tor.

Tor Project обнаружил также, что HTTP-версии сайтов блокируются, что потенциально позволяет пользователям обойти цензуру, просто обращаясь к ним через HTTPS. Однако многие заблокированные сайты не поддерживают HTTPS.

Skype оказался единственным из популярных инструментов коммуникации, который подвергается блокировке. Facebook Messenger и WhatsApp были на Кубе в момент проверки доступны.

Блокировки работают на всём острове неравномерно, например, в столице — Гаване, задержка подключений значительно выше, чем в Санта-Кларе и Сантьяго-де-Куба, что позволяет сделать вывод, что цензурное оборудование там располагается, скорее всего, в Гаване.

Инфраструктуру интернета Кубы поддерживает китайская международная компания Huawei, которая также поставляет телекоммуникационное оборудование и предоставляет другие услуги. Портал провайдера ETECSA, видимо, также был создан китайцами, поскольку китайские комментарии включены в исходный код портала. Но хотя Куба использует точки доступа Huawei, остаётся неясным — действительно ли оборудование этой компании используется для осуществления цензуры в стране.

Кубинский нтернет-провайдер не единственный блокирует доступ к определенным услугам. Сетевой диагностический тестер OONI (NDT) работает на серверах M-Lab, которые, в свою очередь, пользуется услугами Google App Engine. Вначале Tor Project не мог провести тесты по контролю за уровнем цензуры на Кубе, и только после запуска тестовых серверов удалось провести необходимую работу, а также понять, что Google блокирует доступ к Google App Engine для Кубы.

Несмотря на не очень высокую интернет-грамотность жителей Кубы, осусловленную дороговизной интернет-услуг, а также присутствием цензуры, интернет-ландшафт «Острова свободы» меняется. За последние 6 лет уровень проникновения интернета возрос вдвое, а за два последних года было создано более 400 публичных точек доступа Wi-Fi, и по всей стране появилось множество частных сетей. Скорее всего, интернет будет развиваться на Кубе вместе с интернет-цензурой, но тамошние пользователи, как и во всём остальном мире, могут запускать ooniprobe для сбора данных, которые проливают свет на свособы управления информацией.

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