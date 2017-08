Кубинский акцент Tor’a

Tor Project провёл исследование в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI), о котором мы писали в одной из наших публикаций. Действующая под эгидой Tor Project, Открытая обсерватория сетевых помех (Open Observatory of Network Interference, OONI) представляет собой глобальную сеть наблюдения за проявлениями цензуры онлайн, начиная с 2012 года. Согласно данным OONI, цензура в тех или иных проявлениях наблюдается в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, Греция, Китай, Россия, Индия, Индонезия и Судан. Проект, наблюдающий за более чем сотней стран, является важным ресурсом для журналистов, юристов, активистов, исследователей и людей в тех точках Земли, где распространена цензура.

Cuba’s ISP isn’t the only one blocking access to services — Google is blocking access to Google App Engine from Cuba https://t.co/lRhYNQENkO pic.twitter.com/mUOwols5kX

— The Tor Project (@torproject) August 28, 2017