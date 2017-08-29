Tor заблокировал бразильских исследователей onion-пространства

Случай, который можно в каком-то смысле назвать курьёзным, произошёл на днях в Бразилии. Ретрансляционный узел Tor команды исследователей из университета Кампинас в Сан-Паулу заблокировали, поскольку он был замечен в сборе информации об onion-адресах пользователей.

Бразильская команда исследователей настроила узел Tor для сбора конкретных данных о скрытых сервисах. Исследователи пояснили, что собранные данные не могут использоваться, чтобы деанонимизировать пользователя или найти определенный сервер, на котором запущен сервис.

По словам администраторов Tor, деятельность, проводимая исследователями, является нарушением этических принципов Tor Project. Маркус Родригес (Marcus Rodrigues), младший научный сотрудник Бразильского университета, объяснил, что он и его коллеги работали над разработкой инструмента, который мог бы идентифицировать вредоносные луковичные сервисы.

Исследователи признали свою вину, но оправдывают свои действия сугубо научными целями. Решение собрать адреса .onion и получить их содержимое было принято для упорядочивания сервиса и в целях безопасности.

«Мои исследования, в частности, касаются вредоносных скрытых сервисов. Я разрабатываю метод автоматической категоризации вредоносной скрытой службы по ее контенту, например, сайт по продаже наркотиков, распространению вредоносного ПО и.т.д.», — сообщил Родригес журналистам.

Родригес не смог восстановить свой узел Tor, но заявил, что исследование будет продолжаться в любом случае с использованием альтернативных технологий.

При этом сам Tor Project декларирует равенство всех пользователей «луковых сетей», а также обещает беспристрастное отношение к любым участникам своей сети. Например, недавно в сеть Tor переехал ультраправый сайт The Daily Stormer, заблокированный ранее и в США, и в России, но Tor Project заявил — хоть они и испытывают отвращение и возмущение творимыми расистами и неонацистами вещами, они оставят сайт ультраправых в своей сети. «Мы не можем создавать бесплатные инструменты с открытым исходным кодом, которые защищают журналистов, правозащитников и простых людей во всем мире и при этом контролировать, кем используются эти инструменты. Tor призван защищать права человека и неприкосновенность частной жизни, не позволяя никому подвергать цензуре эти понятия, даже нам», — заявил тогда Tor Project.

Но, стоит заметить, неприкосновенность личных данных декларируется проектом Tor не просто так, и об этом принципе знали бразильские исследователи, поэтому они не могли не осознавать возможных последствий.

.



.

Читайте также:

Tor не будет применять цензуру к ультраправому сайту Daily Stormer

🔓

Tor Project представил альтернативные способы установки своего браузера в странах с интернет-цензурой

🔓

Анонсирована защищённая точка доступа Karma Black с поддержкой Tor и анонимности

🔓

Tor Project заплатит хакерам $4000 за найденные в его сервисах ошибки

🔓

Wikipedia может открыть своё представительство в Tor

.