Крупный российский торрент-сайт HDClub объявил о своём закрытии

После десятилетнего пребывания в онлайне, пишет популярное интернет-издание TorrentFreak, российский портал HDClub закрывается навсегда. Примерно 170 000 пользователям он был известен как сайт с высококачественными релизами, однако постоянные жалобы правообладателей, сторонние атаки [их характер почему-то не уточняется, возможно, речь идёт о DDoS] и уход «хардкорных энтузиастов» знаменуют конец сайта.

Пользователи сообщают, что сайт не работал около недели, и вот сегодня на главной страничке появилось заявление администрации портала следующего содержания:

«Уважаемые пользователи! В последнее время мы еженедельно получаем несколько десятков жалоб от правообладателей, а наше сообщество подвергается атакам и шпионажу.

Параллельно идет ужесточение интернет-законодательства в России, Украине и странах Евросоюза.

И наконец, время энтузиастов безвозвратно уходит. В сложившихся обстоятельствах мы более не можем поддерживать работу клуба в изначально задуманном формате.

Проект закрывается, а мы просим Вас воздержаться от громких проводов. Всем спасибо и прощайте! P.S. Идут переговоры по сохранению наследия клуба».

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HDClub, появившийся в 2007 году, специализировался на контенте HD, включая Blu-ray и 3D-контент, в который входили фильмы, телешоу, музыкальные клипы и анимация. Популярен он был, как правило, среди российских и украинских пользователей, однако среди релизов сайта часто можно было найти английские варианты аудио, специально подходящие для тех, кто ищет высококачественные раздачи из неординарного источника, и при этом — на приличных скоростях.

Некоторые пользователи материально вкладывались в авторские переводы размещаемых на этом сайте фильмов. Кроме этого, там присутствовали раритетные киноленты, научно-популярные фильмы, которые очень сложно найти и в продаже, и в известных онлайн-кинотеатрах.

У портала раньше были моменты взаимного непонимания с российскими правообладателями — в 2015 году ссылки с HDClub дважды вносились в реестр запрещённых сайтов, но оба раз они были вынесены оттуда (как правило, это происходит после удаления соответствующего контента):

reestr.rublacklist.net/search/?q=hdclub.org

TorrentFreak тоже отмечает наличие на HDClub тысяч релизов того уникального видеоконтента «для ценителей», который недоступен в официальных торговых точках, либо просто отсутствует в виду невозможности конкурировать на уровне с бестселлерами. И, несмотря на закрытость платформы, HDClub входил в список лучших 1000 сайтов Рунета.

Поскольку прощание владельцев с пользователями заканчивается небольшим тизером о возможном сохранении наследия клуба, имеет смысл следить за обновлениями.

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