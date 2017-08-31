Роскомнадзор договорился с поисковиками, как они будут фильтровать информацию

Роскомнадзор начнет в автоматическом режиме уведомлять операторов российских поисковых систем (Яндекс, «Спутник», поиск Mail.ru) о ресурсах, доступ к которым заблокирован.

Сегодня состоялось совещание с представителями поисковиков. Удалось договориться об единой позиции по реализации новых требований закона. pic.twitter.com/G28vHvLfXd — Роскомнадзор (@roscomnadzor) August 31, 2017

На прошедшем в ведомстве совещании, где присутствовали представители операторов поисковых систем, были детально обсуждены механизмы исполнения законов, обязывающих операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории Российской Федерации. Эти требования содержатся в подписанных Президентом России в июле федеральных законах, которыми внесены дополнения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: от 01.07.2017 № 156-ФЗ (о блокировке веб-зеркал пиратских сайтов) и от 29.07.2017 № 276-ФЗ (о государственном регулировании использования анонимайзеров и VPN). Законы вступают в силу соответственно 1 октября и 1 ноября этого года.

В ходе встречи также были достигнуты предварительные договоренности о том, что проверка исполнения новых законодательных требований будет проводиться с помощью взаимодействия информационных систем Роскомнадзора и операторов поисковых систем.

Напомним, касающийся работы поисковиков в плане удаления ими сведений о заблокированных сайтах из поиска проект приказа был недавно выложен на общественное обсуждение Роскомнадзором. Контроль за соблюдением поисковиками требований 276-ФЗ возлагается на российское надзорное ведомство, но административная ответственность, предусмотренная за нарушение этих требований, пока ещё законодательно никак не определена — соответствующий законопроект «завис» в Госдуме (видимо, до начала осенней сессии).

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