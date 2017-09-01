Нацбанк Украины даёт добро на майнинг биткоинов

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий, ссылаясь на результаты недавнего заседания Совета финансовой стабильности, заявил, что биткоин не попадает под определение валюты, но при этом его майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства:

«Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом списке категории, к которой можно было бы причислить биткоин. И мы не считаем это валютой».

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По его словам, в отличие от валюты, биткоин не имеет централизованного эминента, при этом не являясь предметом торговли как товар.

«Мы не можем на сегодня определить, что это такое», — добавил руководитель НБУ, подчеркнув, что регулятор вскоре определится с официальным статусом биткоина.

Напоследок Смолий отметил, что майнинг не является нарушением законодательства Украины.

В первой половине августа этого года Совет финансовой стабильности поставил задачу выработать позицию относительно правового статуса биткоина в Украине. Заместитель главы НБУ Олег Чуприй сетовал на отсутствие правового статуса этой криптовалюты в стране, и определение такого статуса усложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткойна и регулирования сделок с ним в мире. До этого НБУ предупреждал, что не несёт ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Напомним, РосКомСвобода продолжает общественную кампанию по легализации биткоина и других криптовалют в России. Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в РФ с помощью судебного прецедента. Наша цель — сделать криптовалюты доступными для всех.

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