Privacy International представила «Гид по международному праву и слежке»

Британская правозащитная организация Privacy International, занимающаяся вопросами защиты конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, разработала «Гид по международному праву и слежке» (Guide on International Law and Surveillance). В Руководстве затрагивается множество таких тем, как законность мероприятий по ведению массовой слежки, законодательство в области личных данных, экстерриториальное применение прав человека в плане цифровой слежки, международное законодательство по части государственных взломов с целью наблюдения, «криптовойны», «тёмные» дискуссии и ответственность глобальных корпораций за неприкосновенность частной жизни [пользователей] и соблюдение прав человека.

«Несмотря на своё название, настоящее руководство нацелено не только на юристов, — утверждают в Privacy International. — Это действительно удобный справочный инструмент для всех, кто занимается защитой частной жизни. В нём собраны наиболее авторитетные последние заявления, отчёты, резолюции, судебные решения международных организаций, агентств ООН, спецдоклады, а также решения международных и региональных судов».

Руководство состоит из шести глав:

«Guide on International Law and Surveillance — это постоянно развивающийся и дополняющийся документ, — отмечают в Privacy International, — и мы в любой момент будем готовы в него добавить новый контент, поскольку новые заявления и резолюции ещё будут появляться».

Privacy International просит связаться с ними через Twitter, если у вас есть другие важные цитаты или темы из области цифрового законодательства, соблюдения прав человека, защиты конфиденциальности, которые не были упомянуты в этом Руководстве.

