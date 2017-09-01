Privacy International представила «Гид по международному праву и слежке»

Британская правозащитная организация Privacy International, занимающаяся вопросами защиты конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, разработала «Гид по международному праву и слежке» (Guide on International Law and Surveillance). В Руководстве затрагивается множество таких тем, как законность мероприятий по ведению массовой слежки, законодательство в области личных данных, экстерриториальное применение прав человека в плане цифровой слежки, международное законодательство по части государственных взломов с целью наблюдения, «криптовойны», «тёмные» дискуссии и ответственность глобальных корпораций за неприкосновенность частной жизни [пользователей] и соблюдение прав человека.

«Несмотря на своё название, настоящее руководство нацелено не только на юристов, — утверждают в Privacy International. — Это действительно удобный справочный инструмент для всех, кто занимается защитой частной жизни. В нём собраны наиболее авторитетные последние заявления, отчёты, резолюции, судебные решения международных организаций, агентств ООН, спецдоклады, а также решения международных и региональных судов».

Руководство состоит из шести глав:

В первой главе рассматриваются положения в области прав человека договорное право;

Вторая глава рассказывает о принципах прав человека, которые применяются к слежке, — такие, как принципы законности, необходимости и соразмерности;

Третья глава рассматривает взаимодействие между слежкой и другими положениями в области прав человека — такими, как антидискриминация;

Четвёртая глава касается массовой слежки;

В пятой главе рассматривается дискуссия вокруг взлома и шифрования;

Наконец, в шестой главе рассматриваются обязательства многонациональных корпораций в этой области.

«Guide on International Law and Surveillance — это постоянно развивающийся и дополняющийся документ, — отмечают в Privacy International, — и мы в любой момент будем готовы в него добавить новый контент, поскольку новые заявления и резолюции ещё будут появляться».

Privacy International просит связаться с ними через Twitter, если у вас есть другие важные цитаты или темы из области цифрового законодательства, соблюдения прав человека, защиты конфиденциальности, которые не были упомянуты в этом Руководстве.

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