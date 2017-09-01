Пентагон проверит 80% всех мировых IP на наличие вредоносных программ

Согласно документам DARPA, занимающегося проектом борьбы с вредоносным ПО по заданию Пентагона, его специалисты планируют получить доступ к зараженным компьютерам через написанную специально для этого программу-эксплойт, которую эксперты по кибербезопасности назвали «противоботнетный вирус». Проверке подвергнутся 80% всех мировых открытых IP-адресов на наличие вредоносного программного обеспечения.
По плану американских властей, программа будет обнаруживать зараженные компьютеры, проникать на них и удалять вредоносное ПО. Проект расчитан на четыре года.
Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов, изучивший документы DARPA, опасается использования правительственного эксплойта не по назначению. Татаринов считает, что с помощью «противоботнетного вируса» можно получить любую информацию с каждого подключенного к публичной сети компьютера.
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