01.09.2017
Пентагон проверит 80% всех мировых IP на наличие вредоносных программ
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разработает эксплойты, которые отыщут вирусы в публичных сетях и получат доступ к заражённым компьютерам

exploit Pentagona

Согласно документам DARPA, занимающегося проектом борьбы с вредоносным ПО по заданию Пентагона, его специалисты планируют получить доступ к зараженным компьютерам через написанную специально для этого программу-эксплойт, которую эксперты по кибербезопасности назвали «противоботнетный вирус». Проверке подвергнутся 80% всех мировых открытых IP-адресов на наличие вредоносного программного обеспечения.

По плану американских властей, программа будет обнаруживать зараженные компьютеры, проникать на них и удалять вредоносное ПО. Проект расчитан на четыре года.

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов, изучивший документы DARPA, опасается использования правительственного эксплойта не по назначению. Татаринов считает, что с помощью «противоботнетного вируса» можно получить любую информацию с каждого подключенного к публичной сети компьютера.

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