Внешэкономбанк сажает подростков на блокчейн

В рамках поддержки проектов по внедрению технологии блокчейн в систему государственного управления Внешэкономбанк (ВЭБ) создаст в своем Центре blockchain-компетенций целый департамент тинейджеров, заявил глава банка Сергей Горьков.

«В Центре компетенций по блокчейну, который мы создаем с НИТУ МИСиС, у нас будет создан целый департамент тинейджеров. В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет, – сказал он, — ВЭБ запускает общероссийский блокчейн хакатон Киберроссия.рф. Победители соревнования пройдут стажировку в Блокчейн-коммуне ВЭБ и МИСиС».

Международный чемпионат профессий будущего с фокусом на технологии дополненной, виртуальной реальности и блокчейн (хакатон) для разработчиков высокотехнологичных решений охватит все регионы России.

В сообщении ВЭБа отмечается также, что за право провести первый в России международный чемпионат профессий будущего Ready for Future, одним из организаторов которого выступит Внешэкономбанк, намерены побороться сразу несколько городов страны. Победитель будет определен открытым голосованием на сайте «Киберроссия.рф», которое завершится 1 октября 2017 года.

Ранее на этой неделе ВЭБ и блокчейн-платформа Ethereum Виталика Бутерина договорились совместно разрабатывать образовательные программы и вести подготовку специалистов в области блокчейна для госкомпаний и органов власти. Член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов объяснил, что сотрудничество Ethereum и ВЭБа будет вестись по трем направлениям: образовательные проекты, популяризация технологии блокчейн и экспертная поддержка.

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