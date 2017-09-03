Герман Клименко не может найти в Рунете наркотики и порно

Комментируя подведение Роскомнадзором итогов реализации федерального закона о персональных данных, согласно которому операторы должны хранить информацию о российских гражданах на территории страны, советник Президента России по вопросам интернета Герман Клименко рассыпался в комплиментах относительно результатов работы российского надзорного ведомства.

Клименко считает, что Роскомнадзор продолжает прогрессировать и развивать техническую базу, отвечая на угрозы глобальной цифровой паутины. По его мнению, с развитием надзорных функций государства российский сегмент интернета все меньше напоминает «гуляй-поле», где можно было запросто скачать телефонную базу или купить запрещенные вещества:

«Любая организация, в том числе Роскомнадзор, в рамках своей компетенции и практики действует с точки зрения защиты прав граждан или выполнения своих функций. Интернет начала середины 90-х годов – это топы поисковых запросов, в основном связанных с порнографией. Сегодня крайне сложно найти детскую порнографию, которую как-то умудрились вычистить, и сложно найти наркотики. Роскомнадзор в этом направлении работает достаточно быстро и оперативно».

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Прекрасной иллюстрацией «эффективности» вмешательства государства в регулирование работы Рунета путём фильтрации неугодного контента стал инцидент с блокировкой самим же Роскомнадзором сетевых адресов системы «Ревизор», которая должна проверять работу провайдеров по внесению в чёрный список запрещённого контента. Сначала владельцы заблокированных сайтов начали прописывать в свои DNS сетевые адреса ресурсов Роскомнадзора, а потом включали туда уже IP других популярных сайтов — Яндекса, Faceook, ВКонтакте, а также некоторых правительственных порталов. Действия профессионалов из Роскомнадзора в течение нескольких недель носили хаотический характер, операторы получали от ведомства то «белые списки», то официальные письма с отменой «белых списков», и весь этот кавардак в итоге прекратился, по-видимому, только из-за того, что «интернет-хулиганам» надоело это развлечение. Никакого решения наметившейся проблемы, вызванной «дырой» в системе блокировок профессионалы из РКН в итоге не нашли.

Насколько борьба российского государства с утечками персональных данных соответствует общемировым тенденциям, Клименко судить не взялся. Отметил, что проблемы есть у всех стран, поскольку развитие цифровых технологий опережает административные механизмы.

«Государства всегда и везде несколько отстают от развития технологий, из-за чего возникают разного рода конфликты, которые как-то решаются. На мой взгляд, технически Роскомнадзор идет в ногу со временем как умеет. У государства есть недостатки. Оно не может , как обычные коммерсанты — представители цифровой экономики, принимать решения за пять минут. У государства есть юристы и процедуры, требующие соблюдения. В рамках своих возможностей Роскомнадзор пытается справляться со своими обязанностями как умеет», — поделился мнением советник президента.

Два года назад вступил в силу Федеральный закон №242-ФЗ, обязывающий операторов персональных данных обеспечивать локализацию баз персональных данных российских граждан на территории России, и с момента вступления его в силу Роскомнадзор, согласно отчёту, провёл 2256 плановых проверок, 192 внеплановые проверки и более 3000 мероприятий систематического наблюдения, по итогам которых выявлено 56 нарушений требований, связанных с локализацией персональных данных, что составляет около 1 % от общего числа выявленных нарушений. Надзорное ведомство, исходя из результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных за указанный период, делает «однозначный вывод, что требования закона соблюдаются абсолютным большинством проверенных компаний».

Согласно исследованиям, проведённым аналитическим агентствов Risk Based Security, в первой половине 2017 года по всему миру было зафиксировано 2,2 тыс. утечек данных, которые привели к краже 6 млрд персональных данных. За весь 2016 год было украдено 4,2 млн записей. Россия делит седьмое место с Украиной по количеству несанционированных доступов к персональным данным. Чаще всего в сеть попадают имена пользователей (40,6%), электронные почтовые адреса (33,2%), физические адреса (30,4%) и пароли (28%).

Топ-10 стран по количеству взломов выглядит следующим образом: США — 1367 утечек, Великобритания — 104, Канада — 59, Индия — 52, Австралия — 34, Китай — 22, Украина — 19, Россия — 19, Индонезия — 18 и Иран — 14.

Ситуация с защитой персональных данных россиян также не очень-то радужная. Утечки происходят с завидным постоянством, но тут следует признать — наши сограждане порой сами относятся к защите личных данных весьма легкомысленно, оставляя номера телефонов, домашние адреса на всеобщее обозрения в социальных сетях, никак не ограничивая к ним доступа. Власти России, приняв закон о жёстком регулировании VPN и анонимайзеров, также вряд ли повлияют положительно на состояние безопасности личности в Сети.

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