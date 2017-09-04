Созданная при участии Германа Клименко ассоциация криптовалют и блокчейна готовит законопроект о льготах для майнеров

Внимание властей России к криптовалютам продолжает расти, и они уже готовы пойти на встречу майнерам в предоставлении им определённого рода льгот.

Во-первых, владельцам «ферм» могут предоставить скидку на электроэнергию. Об этом заявил представитель Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин. Он рассказал, что уже начата разработка законопроекта, после принятия которого один из регионов страны предоставит льготы на электроэнергию владельцам ферм по добыче криптовалюты.

Как отмечает Щельцин, сейчас в стране необходимо создавать максимально благоприятные условия для добытчиков криптовалюты, поскольку их деятельность может положительно сказаться на экономике страны.

«Эффективное решение этой задачи позволит вывести Россию в лидеры по «добыче» криптовалют. То есть, с одной стороны, значительно увеличит объем виртуальных средств в стране, а с другой — приведет к появлению блокчейн-инфраструктуры», — подчеркнул Щельцин.

Комментируя распространение криптовалют в России, Щельцин заявил о запуске пилотного проекта о льготах для добытчиков криптовалют, поскольку на данный момент в этой сфере наиболее затратным ресурсом является электроэнергия. Это объясняется тем, что электричество расходуется оборудованием, которое необходимо для добычи криптовалют. Так, за месяц самой крупной ферме для работы необходимо электроэнергии примерно на 6,4 млн рублей.

Во-вторых, в конце августа председатель Совета ИРИ и советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко инициировал создание Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). В состав рабочей группы, которая учредила РАКИБ в течение двух недель, вошли Юрий Припачкин и вышеупомячнутый Арсений Щельцин.

По замыслу Германа Клименко, новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO).

Цель РАКИБ — содействовать распространению и глубокой интеграции в экономику страны технологий блокчейн и легализации электронных валют на базе этой технологии. ИРИ предполагает, что ассоциация станет экспертным центром по созданию нормативно-правовых, административных, социально-инженерийных и иных условий применения технологий и практик.

Ассоциация будет организовывать диалог отрасли с государственными органами, оказывать участникам помощь в занятии государственных и коммерческих рынков, в переговорах с инвесторами, тиражировать лучшие практики внедрения технологий блокчейн, подталкивать к достижению договоренностей о проведении пилотных проектов по внедрению разработок.

В структуре РАКИБ будут работать 4 комитета: «Криптовалюта и майнинг» (крупнейшие майнеры страны или их представители), «ICO и краудфандинг» ( венчурные фонды и частные инвесторы, проекты, платформы сбора инвестиций в криптовалюте), «Блокчейн» ( разработчики технологий на базе блокчейн, в том числе технологий по криптографии), «Международное сотрудничество».

В качестве маленького отступления хочется заметить, что название ассоциации созвучно с некоторыми понятиями в исламе и переводится с арабского как «Присматривающий», «Наблюдающий».

Первая инициатива «внезапно» созданной ассоциации уже есть — это пилотный проект по предоставлении скидок на электроэнергию. Очевидно, замеченный нами в предыдущих публикациях неожиданный разворот властей лицом к криптовалютам и блокчейну будет иметь продолжение в подобных инициативах. При этом власти продолжают блокировать независимые от государства биткоин-сайты и биржи криптовалют. Также Министерство финансов РФ высказалось за запрет майнинга биткоинов частным лицам, а глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что полной легализации биткоина в России может не состояться, поскольку «эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции». Вместо этого он предложил обложить операции с криптовалютами налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

Очень высок интерес к криптовалютам и у россиян в целом. Google проанализировал поисковые запросы жителей России за первое полугодие 2017 года и выяснил, что наиболее часто за последние полгода пользователи искали информацию, связанную с криптовалютой. Самые популярные запросы: что такое «спиннер», «биткоин», «версус». Эти термины вошли в ТОП-100 наиболее часто задаваемых. реди всех запросов со словом «как» 69 место занял «как майнить биткойн», а в рейтинге запросов, включающих слова «кто такой», «кто такая» и «кто такие», на 27 месте оказался запрос «кто такие майнеры».

РосКомСвобода, напомним, инициировала общественную кампанию за легализацию криптовалют в России. Мы считаем, что биткоин и другие криптовалюты необходимо признать в качестве легальных финансовых инструментов и товаров, а гонения на криптоэнтузиастов власти должны прекратить. Присоединяйтесь к нашей кампании!

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