Жалоба на арест «узника Tor» Дмитрия Богатова отправлена в ЕСПЧ

Один из адвокатов обвиняемого в призывах к беспорядкам и терроризму администратора выходной ноды Tor Дмитрия Богатова Алексей Липцер сообщил, что жалоба на решение суда о его аресте направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы жалуемся на незаконное содержание под стражей и лишение свободы», — сказал адвокат, отметив, что в жалобе упоминается нарушение статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека (право на свободу и личную неприкосновенность).

Напомним, в конце августа этого года Пресненский суд города Москвы не стал изменять московскому математику Дмитрию Богатову меру пресечения и оставил его под домашним арестом. Московскому математику инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и терроризму на основе постов в интернете под псевдонимом «Айрата Баширов», а также видеоклипа исполнителя Канье Уэста, который правоохранительные органы также отнесли к соответствующим «призывам».

РосКомСвобода разделяет позицию защиты Дмитрия и считает незаконным не только его арест, но и возбуждённое против него дело, которое своим абсурдом напоминает все самые известные антиутопии. Одним из адвокатов Богатова выступает юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, а наша организация входит в число тех, кто подключился к кампании за освобождение Дмитрия #FreeBogatov.

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