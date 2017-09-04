Платформа «Восход» получила добро от Центробанка на торговлю криптовалютами

Официальную торговлю криптовалютами Россия начнёт с Дальнего Востока. По словам Юрия Трутнева, вице-премьера правительства России и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, торговая инвестиционная система «Восход» стала первой в стране, получившей разрешение Банка России работать с криптовалютами.

«Мы рассматриваем возможность создания площадки по торгам криптовалютами. Центробанк нас поддержал. Система «Восход» первой в стране получила право работать с криптовалютами», — рассказал он.

Впрочем, по мнению чиновника, в этом вопросе следует проявлять осторожность.

«Вот у нас цены на нефть сплошь рыночные, а когда захотели Соединенные Штаты, они вдруг перестали в течение одного дня быть рыночными и рухнули. Рынок какой-то такой странный. И машин столько же ездит, и котельные столько же топятся, только цены рухнули», — отметил господин Трутнев. — «И с блокчейном то же самое. Само по себе это перспективное, интересное направление, но надо полностью просчитать последствия, мне кажется…»

Юрий Трутнев также добавил, что излишки электроэнергии в регионах можно эффективно использовать для майнинга криптовалют:

«Есть регионы, где есть переизбыток энергии — и у нас, и в Сибири. И там пока нет возможности перераспределить этот избыток в другие регионы, поэтому можно создавать компании, которые таким образом будут утилизировать несвязанные объемы электроэнергии, а люди смогут зарабатывать на этом».

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Ранее Трутнев уже заявлял том, что в дальневосточных регионах России ведутся работы над проектами по созданию майнинговых центров и криптовалютных бирж.

Соглашение о создании в России новой платформы для инвесторов — инвестиционной системы «Восход» — было подписано в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума. Эта биржевая онлайн-платформа с упрощенными правилами идентификации клиентов запускалась с целью создания рынка более рисковых розничных инвестиций в динамичные дальневосточные компании, и осенью прошлого года получила «благословение» от Президента России Владимира Путина.

Как РосКомСвобода уже неоднократно замечала, власти в последнее время уделяют пристальное внимание криптовалютам и технологии blockchain, хотя ровно год назад эта тема ими игнорировалась, несмотря на лоббирование со стороны главы Сбербанка Германа Грефа. Но этим летом произошёл разворот на 180 градусов, что может быть связано с желанием обойти экономические санкции стран Запада.

При этом уже существующие площадки подвергаются блокировке, а Министерство финансов выступило за запрет продажи биткоинов частным лицам. Вместо этого Министерство финансов предлагает приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

P.S. Уж не для Дальнего ли Востока коснётся разрабатываемый командой Германа Клименко законопроект о предоставлении льгот на электроэнергию для майнеров?

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