Центробанк не готов признавать криптовалюты

Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

«Банк России подтверждает позицию, высказанную в январе 2014 года, в отношении разного рода частных «виртуальных валют» (криптовалют)», — заявляет регулятор, отмечая также, «что в последнее время резко возросло количество запросов участников финансового рынка и СМИ по поводу криптовалют, получивших широкое распространение в мире».

Совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в России.

В сообщении подчеркивается, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России. Как поясняется, криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Центробанк уверяет, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). «Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения», — информирует Банк России.

«Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, — подытоживает регулятор, — Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них.

В связи с этим Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты».

Между тем, как мы писали ранее, Центробанк недавно разрешил проводить торги с криптовалютами онлайн-системе «Восход», запущенной властями в прошлом году для привлечения инвестиций в проекты Дальнего Востока, а Минфин выступил за запрет продажи биткоинов частным лицам. Кроме того, созданная буквально «на коленке» Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) предлагает предоставить льготы на электроэнергию владельцам ферм по добыче криптовалюты. Одним из инициаторов создания РАКИБ стал советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.

Независимые же площадки, занимающиеся операциями с криптовалютами, почему-то при этом попадают под блокировку. Так, суд в Санкт-Петербурге в мае этого года удовлетворил заявление питерской прокуратуры, постановив признать запрещённой на территории РФ информацию, распространяемую в интернете сразу сорока биткоин-сайтов.

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