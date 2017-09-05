Мизулина видит корни проблем реального мира в виртуальных играх

Комментируя ситуацию, произошедшую в школе №1 в поселке Ивантеевка Московской области, где ученик девятого класса напал на учительницу с топором, а затем устроил стрельбу из пневматики, Елена Мизулина провела прямую зависимость между этим происшествием и «компьютерными играми, шутерами, которые воспитывают в детях жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов».

«Это жуткая трагедия, которая, к сожалению, не первый раз происходит в России. Значит, нужно с этой проблемой разбираться системно, привлекая детских психологов, правоохранительные органы, профильные ведомства и саму молодёжь к решению, — цитирует сенатора её пресс-служба. — Мальчик сказал, что хотел покончить с собой, чтобы узнать, что будет дальше. Среди детей сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая жизнь, как в игре, и всё можно будет начать с начала, большое количество таких групп в соцсетях. Нужно срочно предпринимать меры и подключать к ограничению опасного контента сами соцсети».

Мизулина утверждает, что сами соцсети необходимо подключать к ограничению опасного контента, а с детьми в первую очередь нужно разговаривать, воспитывать в них осознание ценности человеческой жизни, ответственности за себя и за других.

Елена Борисовна, видимо, сама не понимает, что подобной риторикой она унижает детей и их родителей, лишая первых возможности отличить виртуальный мир от реального, подозревая вторых в отсутствии диалога с подрастающим поколением. Ориентируясь на единичные происшествия, связанные с проделками психически неуравновешенных молодых людей, Мизулина, по сути всех детей отнесла в категорию психопатов. Ну что ж, спасибо вам, Елена Борисовна, на «добром слове».

По логике сенатора, исходя из событий последних дней, в России необходимо запретить горючие жидкости, грузопассажирский автомобиль УАЗ «буханка» и депутата Наталью Поклонскую.

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