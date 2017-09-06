Аренда игрушек под присмотром ФСБ

В реестр ОРИ со стороны Роскомнадзора по указанию ФСБ внесён ресурс OneTwoRent.com — «первый международный портал аренды всего на свете, на котором каждый посетитель может арендовать или сдавать в аренду все что угодно», как сам себя позиционирует этот ресурс.

reestr.rublacklist.net/distributor/108980

В реестр ОРИ портал, который предлагает услуги аренды, попал впервые. На One Two Rent можно арендовать транспорт, одежду и аксессуары, электронику, спецтехнику, детские товары, инструменты и оборудование, спортивный инвентарь и многое другое — вплоть до генератора мыльных пузырей. OneTwoRent позиционирует себя как «первый международный портал аренды всего на свете, на котором каждый посетитель может арендовать или сдавать в аренду все что угодно». Данный портал объясняет свою миссию тем, что остальные подобные сервисы разбросаны по десяткам специализированных сервисов, а здесь все предложения собраны в одном месте. Несомненно, это очень удобно и для потребителя, и для товарища майора.

Непонятно только, какой интерес у ФСБ может быть к детским вещам? Может радионяню, например, планируется приравнять к инструментам прослушки, поэтому спецслужбы решили действовать на упреждение, выявляя шпионов среди мамаш, — это нам, увы, неизвестно.

Согласившись же на пребывание в реестре ОРИ, портал OneTwoRent берёт на себя исполнение обязанностей, регламентированных федеральным законом 97-ФЗ. Организатор распространения информации, согласно этому закону, обязан собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам по первому требованию. На текущий момент речь идет о всех метаданных, а с 1 июля 2018 года, с момента вступления в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) — уже и о всей внутренней переписке пользователей, обмене ими файлами, звонках и т.д.

Из всех российских сервисов, внесённых по представлению ФСБ Роскомнадзором в реестр ОРИ, пока ни один не прокомментировал там своё нахождение и готовность исполнять 97-ФЗ и 374-ФЗ. Иностранные же организаторы распространения информации по-разному реагировали на сообщения о своём внесении в данный реестр. Например, швейцарский мессенджер Threema опроверг предоставление данных о своих пользователях, сославшись на то, что его владельцы находятся под юрисдикцией Швейцарии, а Snapchat заявил, что Роскомнадзор в переписке с администрацией сервиса говорил лишь о предоставлении данных о мессенджере. В том же духе высказался и создатель Telegram Павел Дуров после долгого препирательства с Роскомнадзором — по его словам, мессенджер не намерен исполнять требования «пакета Яровой», а данные о сервисе можно взять из открытых источников, которые он привёл в соответствующем комментарии в соцсетях.

Интернет-рация Zello публично отказался исполнять технически и морально невыполнимые требования вышеназванных законов и была заблокирована на территории Российской Федерации, но хотя Роскомнадзор почти каждый день вносит по нескольку технических сайтов данного сервиса, приложение продолжает работать в России.

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