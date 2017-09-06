Цифровая экономика в РФ: увеличится ли отставание от ведущих держав?

Выступая на Восточном экономическом форуме «ВЭФ-2017», замгламы Минкомсвязи Сергей Калугин заявил об отставании России на 5-8 лет от лидирующих стран на рынке цифровых технологий:

«Цифровая экономика — это когда в цифре создаются новые продукты и услуги. Если смотреть на место России на международном рынке — в том числе на рынке цифровых технологий — надо признать, что мы тут пока далеко не лидеры. Если говорить о нашем отставании от ведущих стран — мы отстаем мы в 3-4 раза. И к сожалению, жизнь идет таким образом, что это отставание — если переводить его на годы… составляет 5-8 лет, и оно понемногу-понемногу увеличивается. Но если этот срок станет критичным — то догнать отставание в 20-25 лет будет уже гораздо тяжелее».

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В частности, он сравнил ситуацию с использованием роботов на предприятиях в России и других странах мира. Если на 10 тыс. работающих в Южной Корее приходится 500 роботов, а в Германии и Японии около 350 роботов, то в России показатель составляет меньше 10 роботов (на 2015 год приходился 1 робот на 10000 работников). При этом Калугин считает Дальний Восток регионом, подходящим для развития наукоемких технологий, хотя в данный момент он «ориентирован больше на сырьевую экономику».

«Хотя место для развития наукоемких технологий здесь очень хорошее — под боком почти все азиатские страны, которые называют «новыми тиграми» и которые растут гораздо быстрее, чем экономики западные. То есть надо создавать какие-то кластеры, как во всем мире это делается: когда есть университет, есть промышленные предприятия, между ними стоят инжиниринговые компании и венчурные капиталисты», — сказал Калугин.

На Дальний Восток как на некий «цифровой всероссийский стартап» власти РФ смотрят с особым трепетом. В частности, там планируется запуск нескольких проектов, связанных к криптотехнологиями. Например, Центробанк России недавно разрешил проводить операции с криптовалютой в онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения инвестиций в проекты Дальнего Востока, а вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил о готовности властей предоставить для майнинга криптовалют излишки электроэнергии, которые есть в регионах. По его словам, в дальневосточных регионах России ведутся работы над проектами по созданию майнинговых центров и криптовалютных бирж. Однако при этом в судебном порядке подавляются попытки успешного развития криптотехнологий негосударственными организациями, что может говорить о желании властей монополизировать этот рынок, а также о боязни его саморегулирования.

О создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» на том же форуме «ВЭФ-2017» говорил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. По его словам, руководителя в новой организации должно поставить государство: «Это государственная структура и государство должно решать, кто ее возглавит».

АНО «Цифровая экономика», которую до конца сентября должны учредить заинтересованные компании — Яндекс, Mail.Ru Group, Rambler & Co, госкорпорации «Ростех» и «Росатом», Сбербанк и Ростелеком при участии фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, займется созданием центров компетенций и рабочих групп по направлениям программы, а также будет оценивать эффективность её реализации.

Проект программы «Цифровая экономика» был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным — государственное управление, «умный город» и здравоохранение.

К 2024 году планируется обеспечить широкополосный доступ в интернет (100 Мбит/с) 97% домашних хозяйств в России, во всех крупных городах (с населением от 1 млн человек) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский прогнозирует кооперацию конкурирующих операторов связи при реализации проекта по развитию 5-G сетей в России. В рамках своего выстпуления на «ВЭФ-2017» он заявил: «В сложных ситуациях неотвратимо объединение игроков, чтобы создать общее технологическое решение. Это касается… наверное, и глобальной проблемы с которой мы столкнемся при создании сетей пятого поколения. Мы уже не раз говорили о том, что, по нашему мнению, при тех объемах инвестиций, которые нас ожидают в горизонте 5-10 лет… ни один из сотовых в данном случае операторов, операторов мобильной связи, самостоятельно такую инфраструктуру создать не сможет. Поэтому, исходя из объективных предпосылок, конечно, мы вынуждены будем объединяться. И мы как базовый инфраструктурный оператор фиксированной связи, и наши партнеры. Думаю, такая модель несомненно будет реализована».

Стоит напомнить о наличии в программе «Цифровая экономика» и нескольких сомнительных моментов. К 2020 году программа предусматривает внедрение Национальной системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ), лоббистами которой выступили как раз-таки вложившие в торможение цифровой отрасли свой «антивклад» сенатор Елена Мизулина и «Лига БезИнтернета». Новая система фильтрации интернет-трафика, которая должна якобы «защитить детей от негативного и опасного контента» и предусматривает два варианта реализации: 1. Фильтрацию трафика только в образовательных учреждениях, 2. Фильтрацию по умолчанию для всех пользователей Рунета, т.е. введение «белых списков», когда граждане России смогут посещать только те сайты, которые позволят власти.

В вопросе внедрения программы «Цифровая экономика» уже сейчас прослеживаются очевидные противоречия. С одной стороны, власти хотят изолировать Россию от передовых стран методом введения всевозможных информационных фильтров и безудержного госрегулирования, с другой стороны — признают наше отставание. Надеемся, они понимают, что при таком стремлении к цифровой самоизоляции никакого «догоним и перегоним» в области цифровой экономики не случится.

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