Суд оставил «право на забвение» в силе

В августе прошлого года общественная организация РосКомСвобода совместно с информационно-аналитическим центром «Сова» в рамках работы Центра защиты цифровых прав подали в Арбитражный суд Москвы иск к Google с целью оспорить крайне неоднозначные нормы закона «о праве быть забытым». Поводом стало удаление из поисковой выдачи ссылок на сайт «Совы». Обе новости, на которые вели эти ссылки, рассказывали о приговорах участникам неонацистских группировок и ксенофобам, но фигуранты этих дел решили воспользоваться «правом на забвение», дающим возможность удалять из интернета информацию, которая может каким-то образом вредить их репутации. После введения «права на забвение» в России, этот закон стал применяться с явными злоупотреблениями — по мнению «Совы», удаление ссылок из поисковика ограничивает право организации на свободу распространения информации.

РосКомСвобода также считает, что данная «информация распространяется на законных основаниях, никаких требований физических лиц либо решений суда о признании данной информации запрещённой к распространению на территории РФ», к тому же в самом законе существует масса неточных и двусмысленных формулировок, поэтому его необходимо отменить либо существенно пересмотреть.

В начале июня Московский арбитражный суд рассмотрел по существу иск «Совы» к компании Google и отказал в его удовлетворении. Представитель Google Inc. в суде поставил под сомнение сам факт получения «Совой» уведомления от Google, и суд почему-то отказался проверить это, хотя такая возможность была. В целом суд счел аргументы Центра «Сова» и представлявших его юристов РосКомСвободы недостаточно убедительными и отказал в удовлетворении иска.

На днях состоялось рассмотрение апелляции на решение Московского арбитражного суда. Интересы центра «Сова» представляла Екатерина Абашина (Центр защиты цифровых прав и РосКомСвобода). Апелляционный суд, снова изучив обстоятельства дела, не согласился с доводами Екатерины о том, что удаление Гуглом ссылок на новости центра «Сова» ограничивает его право на распространение информации. Решение Московского арбитражного суда было подтверждено.

Центр «Сова» и РосКомСвобода продолжают настаивать, что такое применение «права о забвении» противоречит общественным интересам. Кассационная жалоба будет подана в Арбитражный суд Московского округа.

«Ни суд, ни представитель Google Inc. не желают признавать, что «поисковая зачистка» как-либо влияет на свободу распространения информации, — комментирует сложившуюся ситуацию Екатерина Абашина. — Главный аргумент оппонента сводится к тому, что поисковик Google в общем выдаёт ссылки на сайт Центра «Сова» в результатах поиска, если вводить любой запрос, который не включает ФИО обнинских неонацистов, осуждённых по ст.282 УК РФ. При этом вымарывание результатов поиска, по мнению Google, никак не препятствует распространению информации ещё и потому, что доступ к спорным страницам не ограничивается».

Поисковик, по словам Екатерины, утверждает, что он вообще не имеет отношения к распространению информации. Однако основная часть трафика сайтов приходит именно из поисковиков, а в случае с сайтом Центра «Сова» google.ru стоит на первом месте, вследствие чего:

«…любая «зачистка» результатов поиска является одновременно ограничением прав пользователей на поиск конкретной информации и прав общественной организации на её распространение. Это особенно актуально для материалов высокой общественной значимости».

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«Если гражданин совершил тяжкое и общественно опасное преступление, — подытоживает она, — такая информация не должна скрываться ни через удаление, ни через блокировку, ни через корректуру результатов поиска. Эту позицию мы с Цетром «Сова» будем защищать в суде кассационной инстанции».

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