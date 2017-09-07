Кубанские прокуроры запрещают сайты, рассказывающие о способах фальсификации выборов

Кажется, в жизни региональных прокуратур наступил новый этап жизни — их кубанские коллеги набрели на настоящую золотую жилу в плане «интернет-запрещнёки» — это фальсификации на выборах. По инициативе прокуратуры Мостовского района Краснодарского края недавно был запрещен доступ к 5 сайтам, содержащих информацию о способах фальсификации выборов.

На сайте прокуратуры сообщается:

«Прокуратурой Мостовского района в преддверие избирательной кампании 2017 года по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в ходе мониторинга сети Интернет выявлены 5 Интернет – сайтов, содержащих информацию о способах фальсификации результатов выборных кампаний. Доступ к сведениям на сайте был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети Интернет, что указывало на публичность распространения материалов. По данному факту прокурор района направил в суд заявление о признании информации запрещенной. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, информация, опубликованная в сети Интернет, признана запрещенной на территории Российской Федерации. Работа в указанном направлении будет продолжена».

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РосКомСвобода охотно верит в правдивость последнего предложения, поскольку это настоящий Клондайк для штамповки решений о блокировках. По сути, запретить теперь можно не только инструкции «О том, как сфальцифицировать выборы и не попасться», но и многочисленные отчёты о фальсификациях, видеоролики, рассказы многочисленных наблюдателей и так далее.

В руки журналистов попал документ, где говорится о том, что прокурором в ходе стандартного мониторинга интернета было найдено пять сайтов, как новостных, так и социальных, на страницах которых была размещена информация о способах фальсификации выборов.

Среди «провинившихся» сайтов значатся:

newsland.com,

maxpark.com,

otvet.mail.ru.

Один из специалистов управления сообщил, что в материалах рассказывается о непосредственном участии в фальсификациях членов участковых избирательных комиссий, либо всё происходило с их молчаливого согласия. Приводилась также информация о вбросах в урны фальшивых бюллетеней за одного кандидата, а также о покупке незаполненных бюллетеней у избирателей.

Отмечалось, что особенно много вбросов производится при выезде членов Участковой избирательной комиссии (УИК) на дом, поскольку эффективно проконтролировать все выездные группы невозможно. Также рассказывалось о порче бюллетеней при подсчете результатов голосования, когда член УИК намерено ставит в бюллетени избирателя несколько галочек, чтобы документ стал недействительным.

Описаны случаи, когда во время подсчета бюллетени, поданные за одного кандидата, подкладываются в стопку к другому. Сообщалось о «фальшивом» голосовании по открепительным удостоверениям и о «каруселях», когда автобусы с «голосующими» за день объезжают несколько избирательных участков, на каждом из которых они принимают участие в выборах бюллетенями, полученными от членов УИК. Упоминалась также фальсификация на этапе составления списков избирателей, когда в них включались «мертвые души».

Прокурор посчитал содержание этих материалов запрещенным законодательством РФ, сославшись на ст. 4 Конституции России, а также на ч. 1, 5, 7 ст. 3 ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», где прописаны принципы выборов и референдумов, в частности, участие в них граждан и деятельность избирательных комиссий при подготовке, проведении и подсчете итоговых голосов.

Представитель Роскомнадзора заметил, что даже при несогласии с действиями прокуратуры его ведомство не имеет возможности оспорить представление прокурора — оно лишь выполняет решение суда, вступившее в законную силу: «С этого момента мы вносим первичную запись в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, затем центральный аппарат Роскомнадзора утверждает эту запись, и региональное управление направляет запросы владельцам сайтов об удалении информации. Если они этого не делают добровольно, то мы обращаемся к операторам связи, которые блокируют страницы сайтов или сайты полностью».

Естественно, от фальсификаций на выборах подобные меры не защитят — они только лишат пользователей возможности узнать о существовании таких случаев.

Кандидат технических наук Южного федерального университета (ЮФУ) Дмитрий Абросимов считает, что действия прокуратуры бессмысленны и больше похожи на выполнение плана отчетности о профилактике фальсификаций на выборах: «На тему способов фальсификации выпущено большое количество монографий, которые находятся в открытом доступе в интернете, к тому же на сайтах политических партий подробно описаны различные вероятные злоупотребления членов УИК».

Выводы учёного не лишены здравого смысла. Подобную «золотую жилу» прокуроры нашли в своё время в публикациях, рассказывающих о способах дачи взятки, о шоплифтинге (кражи из магазинов), почти ежедневно блокируют странички в интернете руферов и зацеперов, а также запрещает анонимайзеры и биткоин-сайты. О том, что последние две категории, стабильно попадающие в немилость прокуроров, блокируются незаконно, РосКомСвобода писала уже неоднократно, но и относительно вышеперечисленных опасных для общества явлений у нас нет никаких иллюзий — блокировками сайтов прокуратура их не победит. Скорее всего, и сами прокуроры это понимают, но действуют «для галочки», повышая показатели «эффективности» своей работы.

Анализируя последние действия прокуратуры относительно информации о фальсификациях выборов, РосКомСвобода пришла к двум выводам:

У прокуратуры появился ещё один долгоиграющий повод для имитации своей бурной деятельности; Сервис «Ответы@Mail.Ru» неспроста стал объектом пристального внимания надзорного ведомства, поскольку обнаружить там «запрещёнку» не так уж сложно — стоит только воспользоваться местным поисковиком.

Промониторив портал с выложенными в общий доступ судебными решениями, мы обнаружили, что «Ответы@Mail.Ru» уже давно фигурируют в разного рода судебных разбирательствах, в том числе и в «коронной» прокурорской теме — способах дачи взяток. Согласитесь, очень удобно — кто-то спросил о запретном, ему ответили, и вот тебе очередной повод проявить бдительность. Бинго!

Так что с появлением новых мишеней для блокировок, а также такого количества «юных помощников» из студенческой среды, власти станут ещё активнее вносить кажущиеся им опасные ссылки в реестр запрещённых сайтов, количество необоснованно блокируемых доменов в котором не так давно превысило 4 миллиона.

Прямо сейчас подвергается блокировке >4 млн сайтов, находящихся на тех же IP-адресах, что и внесенные в реестр РКН https://t.co/L4IBu4KBSH pic.twitter.com/5TKn1Okwoe — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) August 30, 2017

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