Порошенко пообещал ещё сократить долю российских сайтов в UAнете

Президент Украины Пётр Порошенко во время традиционного ежегодного обращения к Верховной Раде отчитался об «успехах» борьбы с присутствием российского интернет-контента в UAнете. По его словам, российские сайты якобы выпали из десятки наиболее посещаемых, но, в то же время, российские соцсети «продолжают оставаться инструментами спецопераций спецслужб Кремля»:

«В результате введённых в текущем году санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и социальные сети… российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов в Украине. …Российские сети были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому мы будем и дальше за ними внимательно следить и сокращать их присутствие».

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Напомним, президент Петр Порошенко своим указом в середине мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, «Одноклассники» и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

Сообщалось, что Высший административный суд Украины подтвердил законность запрета российских интернет-ресурсов.

По данным исследования Интернет ассоциации Украины (ИнАУ), месячный охват (ранжирование по среднедневной доле) соцсети ВКонтакте в Украине сократился с 68% в мае до 35% в июле, «Одноклассников» — с 48% в мае до 22% в июле. Таковы итоги трех месяцев блокировок российских интернет-ресурсов, которое было введено указом президента Украины в конце мая 2017 года.

«Российские сервисы и соцсети потеряли от 55% до 65% украинской аудитории», — констатирует руководитель практики Digital Influence агентства SPN Communication Ukraine Даниэль Лурье.

По его словам, в дальнейшем эта тенденция продолжится, несмотря на то, что большая часть украинских пользователей научилась обходить блокировки. Одним из главных бенефициаров закрытия российских соцсетей в Украине стал Facebook. За 3 месяца его аудитория Facebook выросла. «Как минимум, 45% пользователей ВКонтакте и «Одноклассников» уже имеют там аккаунты. По данным самой соцсети, в июле ресурсом пользовались 11 млн украинцев по сравнению с около 7,5 млн в мае», — отмечает руководитель SMM & Context Department диджитал-агентства Liquid 7 Герман Севальнев. В то же время часть украинской аудитории начала перетекать в мессенджеры. Наибольший приток пользователей ощутили на себе Facebook Messenger, Telegram и Viber.

Сразу после того, как украинские власти пошли в наступление на российские интернет-ресурсы, программисты из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложили создать украинский аналог запрещенного в стране сайта ВКонтакте. Регистрация в соцсети Ukrainians стартовала в начале июня, сейчас в ней состоит 397 тысяч пользователей. Однако на днях основательница соцсети Александра Струмчинская объявила о прекращении работы данной соцсети — руководство компании отказалось продолжать реализацию проекта, в том числе и от передачи его другой стороне.

Что бы ни говорили цифры, запрет российских интернет-сервисов создал для украинских пользователей и бизнеса массу неудобств, не говоря уже о том, что по сути действия украинских властей являются ничем иным, как самой обыкновенной цензурой. Ставка же на патриотизм в виде соцсети Ukrainians совершенно предсказуемо не сработала, особенно при наличии уже существующих сервисов, знакомых юзерам и удобных в использовании.

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