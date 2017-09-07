«Мэйл.Ру» решил отстоять приватность пользователя в отдельно взятом случае

В апреле этого года управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю прислало в ООО «Мэйл.ру» запрос на раскрытие переписки гражданина России. По словам источников, близких к ФАС, содержание переписки понадобилось ведомству в связи с расследованием дела о защите конкуренции. Компания отказалась предоставить региональному управлению запрашиваемую информацию. После чего УФАС выписало холдингу штраф в 50 тыс. рублей за неисполнение предписания.

В конце августа компания оспорила штраф в Арбитражном суде Красноярского края. Первое заседание назначено на конец сентября.

«Сохранение конфиденциальности переписки и другой личной информации пользователей наших сервисов — почты, мессенджеров и соцсетей — одна из наших приоритетных задач. В соответствии с законодательством предоставление подобной информации госорганам не может осуществляться без решения суда», — комментирует спор с ФАС пресс-служба холдинга.

Юрист, замдиректора АНО «Координационный центр национального домена сети интернет» Сергей Копылов подтвердил, что содержание переписки может быть передано госоргану только по решению суда. Эксперт высоко оценил шансы компании обжаловать решение УФАС об административном наказании.

«По Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, — отметил Сергей Копылов. — Конституция — это закон прямого действия, и в нем четко указано, что тайна переписки может быть ограничена только по решению суда, а не по запросу ведомства».

В 2016 году «Яндекс» выиграл в суде аналогичное дело. Интернет-компания отказалась предоставить Федеральной таможенной службе (ФТС) личную переписку одного из пользователей Яндекс.Почты, подозреваемого в уклонении от уплаты таможенных платежей. Районный суд Москвы отменил протокол о нарушении.

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