10 способов эксплуатации и манипулирования вашими данными

Британская правозащитная организация Privacy International провела исследование в области сбора и эксплуатации пользовательских данный и пришла к настораживающему выводу — эпоха, в которой мы контролировали данные на наших собственных компьютерах, закончилась. Пришло время устройств, которые нами не контролируются, и они способны собирать наши данные, хранить их, передавать без взаимодействия с нами. Сейчас всё больше задействуется операционных систем, которыми мы также не можем управлять в той среде, где наши права становятся бессмысленными. Вскоре мы можем в глобальном плане перейти от эпохи прямого взаимодействия с нашими устройствами к временам полной утраты контроля над ними, поскольку мы не знаем, что они собирают о нас, и порой даже сам факт того, что мы генерируем какие-то данные, от нас может быть скрыт.

«Невидимое манипулирование»

NEW! We look at 10 ways our data is being used against us #cars #elections #police #smartcities &more. Read them all https://t.co/KeUxf002CZ

— PrivacyInternational (@privacyint) September 4, 2017