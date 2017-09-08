Прокуратура Чечни вышла на тропу войны с «санкционкой» через интернет

В ходе мониторинга интернета прокуратура Чеченской республики обнаружила сайт, предлагающий пользователям приобрести продукты, входящие в список «санкционных». Прокуратурой был направлен иск в суд с требованием заблокировать доступ к странице с информацией о продаже запрещённых продуктов питания.

«Обеспечение свободного доступа к информации о торговле такими продуктами способствует незаконному распространению и реализации на территории Российской Федерации запрещенной продукции», — говорится на официальном сайте прокуратуры.

«Размещение в интернете информации о торговле запрещенными к ввозу в нашу страну продовольственными товарами является правонарушением. На основании этого 7 сентября в суд направлено требование об обязании действующих в нашей республике интернет-провайдеров блокировать доступ к указанному ресурсу. После принятия судебного решения, провайдеры должны будут ограничить доступ к указанной интернет-странице», — сообщил журналистам представитель прокуратуры Чечни.

По данным ведомства, это первый случай обращения в суд по поводу продажи санкционных продуктов.

Напомним, что в России действует запрет на ввоз на территорию страны ряда продуктов из Евросоюза, США и некоторых других стран. Указом президента России от 6 августа 2014 года такие продукты подлежат уничтожению.

Блокировка «санкционной» еды в интернете — уже достаточно распространённая практика среди региональных прокуроров. Несмотря на взвешенную позицию таможенной службы, прокуроры решили подойти к исполнению указа Президента с формалистской точки зрения, блокируя множество продовольственных онлайн-магазинов, принадлежащих российским предпринимателям. Как выяснилось, прокуроры не обременяют себя обязанностью делать контрольные закупки и проводить экспертизы, чтоб подтвердить правовую позицию надлежащим образом. Начатая два года назад практика блокировок онлайн-магазинов с «санкционкой» вполне предсказуемо, с нарушением всех логических смыслов и процессуальных законов, продолжилась и в этом году.

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