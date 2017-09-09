Канцеляризм и отвага: Роскомнадзор описал взаимодействие анонимайзеров и поисковиков с собой

В ходе мониторинга Федерального портала проектов нормативных правовых актов РосКомСвобода обнаружила любопытный документ за авторством Роскомнадзора. Это проект приказа, который разъясняет — каким образом будут взаимодействовать с ведомством и реестром запрещённых сайтов сервисы VPN, анонимайзеры и поисковики, примечателен ещё тем, что его название состоит из более чем двух тысяч знаков (без пробелов).

Зацените наименование (!!) нового приказа Роскомнадзора.

Апофеоз бюрократического языка в самом соку pic.twitter.com/yVHWtijdgV — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) 8 вересня 2017 р.

Чтоб наглядно представить, насколько это много для заголовка, стоит полюбоваться пояснительной запиской в программе Microsoft Word в режиме «просмотр» — выделенным показан заголовок:

Т.е. на листе формата А4 это займёт больше половины страницы. Настоящий заголовок длиною в жизнь!

Как будут разбирать написанное те, кому адресован этот документ, остаётся только догадываться. Но мы советуем интернет-сервисам подумать над расширением штат сотрудников — им вскоре понадобятся специалисты, которые будут переводить документы с чиновничьего на русский.

Сам же проект приказа «Об утверждении порядка взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с владельцем информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», оператором поисковых систем, распространяющим в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», об утверждении порядка подключения и доступа владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», операторов поисковых систем, распространяющих в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к информации, размещенной в ней, а также об утверждении режима обработки и использования информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», как сказано в пояснительной записке, утверждает:

а) Порядок взаимодействия Роскомнадзора с позволяющими обходить госблокиовки сервисами VPN и анонимайзерами, а также поисковиками, распространяющим в интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания российских потребителей к запрещённым сайтам;

б) Порядок подключения и доступа вышеперечисленных сервисов и поисковиков к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), «содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и к информации, размещенной в ней»;

в) Режим обработки и использования информации, размещенной во ФГИС.

В соответствии с «Порядком взаимодействия», сотрудничество Роскомнадзора с сервисами VPN и анонимайзерами, а также поисковиками, «распространяющим в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации», осуществляется в случаях:

«а) направления владельцу программно-аппаратных средств, оператору поисковой системы требования о подключении к информационной системе;

б) направление владельцу программно-аппаратных средств, оператору поисковой системы уведомления о включении в реестр новых доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет»;

в) направление владельцем программно-аппаратных средств, оператором поисковой системы сведений, необходимых для подключения к информационной системе;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством».

В самом проекте приказа сказано, что взаимодействие обеспечивается уполномоченными должностными лицами Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора и радиочастотной службы.

«Требование владельцу программно-аппаратных средств, оператору поисковой системы о подключении к информационной системе направляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на адрес электронной почты владельца программно-аппаратных средств, оператора поисковой системы с электронного адреса (пока не указан) и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заместителя руководителя Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — сказано в проекте приказа.

Для взаимодействия с владельцами программно-аппаратных средств, операторами поисковых систем при подключении к информационной системе на сайте (пока не указан) создается форма для приема обращений. Обращения, поступившие от владельцев программно-аппаратных средств, операторов поисковых систем рассматриваются должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций не позднее 7 рабочих дней со дня поступления.

«Порядок подключения и доступа» определяет процедуру подключения VPN-ов, анонимайзеров и поисковиков к ФГИС, «содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Также «Порядком подключения и доступа» определяется процедура получения вышеперечисленными сервисами доступа к ФГИС.

Проект приказа описывает практически «пошагово» всю процедуру подключения и доступа вышеназванных сервисов и поисковиков к ФГИС со сведениями о заблокированных сайтах, а также указывает — какие данные владельцы этих сервисов обязаны предоставить Роскомнадзору, на какие адреса присылать документы и в какой форме. Интересен также пункт о «согласии на получение сведений» ФГИС в круглосуточном режиме, поскольку уже по умолчанию становится ясно — анонимайзеры и поисковики не имеют права отказаться от сотрудничества под угрозой блокировки на территории РФ.

«Режимом обработки и использования информации» устанавливается алгоритм обновления информации во ФГИС, содержащей перечень интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен, и процедура направления содержащихся в ней сведений владельцам сервисов VPN, анонимайзеров и поисковиков.

Пункт «Режим обработки и использования информации» напоминает о том, что перечень доменных имён, указателей страниц и IP обновляется во ФГИС, содержащей сведения о запрещённых сайтах, ежедневно не менее двух раз в сутки. Информация об обновлении сведений в информационной системе ежедневно направляется владельцам вышеназванных сервисов «для изменения с использованием программно-технических средств параметров доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»».

«Информация, полученная владельцем программно-аппаратного средства, оператором поисковой системы не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — напоминают авторы документа. Также они указывают, что сведения, содержащиеся в информационной системы, должны использоваться владельцами VPN и поисковиков не позднее суток с момента поступления обновленных сведений из информационной системы.

Срок общественного обсуждения данного проекта приказа Роскомнадзора — до 22 сентября текущего года. Каждый может высказать свои замечания и предложения по документу.

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