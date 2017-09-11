ЕСПЧ ждёт ответа российских властей про массовые блокировки сайтов

Общественные организации в области защиты прав граждан в интернет-пространстве, в числе которых РосКомСвобода, Access Now, Article 19, Фонд электронных рубежей (EFF) и Европейский институт информационного общества присоединились к жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о незаконных блокировках интернет-сайтов российскими властями. Изначально инициаторами жалобы стала «Международная Агора», представляющая в ЕСПЧ интересы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, который пытался обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку и, не найдя справедливости у российского правосудия, дошел до Европейского суда.

Под блокировкой зачастую оказываются не только интернет-страницы с запрещенной информацией, но и «прописанные» с ними на одном IP-адресе сайты. Из-за этого сайт Харитонова в 2012 г. был заблокирован на три месяца заодно с сайтом, на котором обнаружили пропаганду наркотиков. Харитонов дошел до Конституционного суда, но в сентябре 2014 г. тот отказался рассматривать жалобу – по его мнению, предъявить претензию следует хостинг-провайдеру, который не отреагировал вовремя на сообщение властей о запрещенной информации на сайте-виновнике. Один из последних примеров незаконной блокировки по IP Роскомсвобода приводила в своей апрельской публикации — тогда под блокировку наряду с экстремистскими сайтами попали паблики Disney, Discovery, Nickelodeon и других ни в чём неповинных сайтов.

Статистика блокировок сайтов в РФ (по состоянию на 11.09.2017)

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И вот, заинтересовавшись жалобой «Агоры» и Харитонова, ЕСПЧ привлек пять ведущих общественных организаций по защите цифровых прав граждан в качестве третьих лиц к делу о «попутных» блокировках интернет-сайтов, о чём сообщил правовой аналитик «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов. ЕСПЧ также уведомил в коммуникации, что президент секции счел дело Харитонова «потенциально ведущим» – т. е. оно связано с вновь выявленной проблемой, которая носит системный характер и может в перспективе потребовать мер общего характера, объясняет Гайнутдинов. А решение по делу будет иметь важное и даже определяющее значение для практики в этой сфере, причем не только в России. «Уже пять игроков на нашей стороне, это очень круто», – радуется юрист.

Российское правительство должно ответить ЕСПЧ на ряд вопросов. Власти должны объяснить, насколько описанные в законе правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма предусматривает массовую блокировку сайтов и требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян получил от ЕСПЧ соответствующее уведомление, что отправленные правительству вопросы будут переправлены ему, дабы он имел возможность отправить от имени заявителя свои письменные замечания. По данным РосКомСвободы, около 97% сайтов блокируются в России неправомерно. «Мы собираемся рассказать суду, как именно работают блокировки в России и как технически ограничивается доступ к сайтам из реестра», – говорит Саркис Дарбинян. По его словам, каждый провайдер волен выбирать, каким способом блокировать доступ к ресурсу, но для постраничной блокировки требуется дорогостоящее оборудование и такой способ применяется очень редко. Большинство же провайдеров, чтобы избежать штрафов, применяют блокировку по IP-адресу, что нарушает права и владельцев добросовестных ресурсов, и миллионов граждан.

Напомним, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова в мае этого года. По запросу ЕСПЧ российские власти должны объяснить, насколько, по их мнению, описанные в законе правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма закона предусматривает массовую блокировку сайтов, а также требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес. Вопросы ЕСПЧ свидетельствуют, что суд решил досконально разобраться в законе, утверждал тогда адвокат Харитонова Дамир Гайнутдинов, и что он укажет на фундаментальный изъян этого закона.

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