Российский блогер, осуждённый в Азербайджане на 3 года, помилован

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании российского блогера Александра Лапшина (puerrtto), которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Текст приказа опубликован на сайте Президента страны.

В документе не указаны поводы для помилования Лапшина, указ ссылается на норму Конституции Азбербайджана, которая дает президенту такое право.

У Александра Лапшина есть российское, украинское и израильское гражданства. По версии следствия, он незаконно пересек границу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики в 2011 и 2012 годах (незаконное пересечение государственной границы, 318.2 УК Азербайджана). Также его обвиняли в публичных призывах против государства (281.2 УК), но эти обвинения были сняты.

В декабре 2016 года Лапшина задержали в Белоруссии по запросу Азербайджана, в феврале 2017 года его экстрадировали. Блогер отрицал вину: он говорил, что действительно был в Нагорном Карабахе, но это были туристические поездки.

За поездку в Нагорный Карабах Азербайджан включил Лапшина в черный список, однако блогеру в 2015 году удалось посетить страну: он въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту.

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