В Турции запущено «пиратское зеркало» Wikipedia после блокировки энциклопедии в стране

Википедия, которая в апреле текущего года была заблокирована на всей территории Турции, обзавелась своим клоном. Новый домен зарегистрирован в Анкаре и доступен по адресу www.turkcewikipedia.org. Энциклопедию вновь можно читать на территории республики на турецком и английском языках.

Сайт фактически является копией (зеркалом) настоящей Википедии и содержит оригинальные статьи на турецком языке, включая также те спорные материалы, из-за которых турецкий суд и ввел блокировку ресурса.

«Википедия является открытым проектом, поэтому всё её содержимое можно копировать и использовать, — сообщают журналистам редакторы официальной турецкой Wikipedia. — Одним из примеров является веб-сайт «www.turkcewikipedia.org». Зеркальные веб-сайты обычно содержат те же материалы, что и Wiki. Этот сайт не имеет никакого отношения к Фонду Wikimedia».

Ранее в мае министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан назвал условия для снятия блокировки доступа к интернет-энциклопедии Wikipedia: «Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках законодательства. Мы хотим, чтобы полностью выполнялись требования судебных инстанций, и требуем, чтобы эта площадка не использовалась как часть кампании по очернению Турции. Еще важнее, чтобы в Турции было открыто их представительство. Они получают доход с деятельности, которую ведут в Турции. Мы хотим, чтобы они платили налоги».

Власти Турции в конце апреля заявили, что заблокировали доступ к Википедии, ссылаясь на закон, разрешающий ограничивать доступ к веб-сайтам, которые считаются непристойными или несут угрозу национальной безопасности.

Первый Уголовный суд Анкары позже вынес вердикт о запрете Википедии, поскольку администрация онлайн-энциклопедии отказалась удалить две из 40 миллионов страниц сайта, где сказано, что Турция поддерживала джихадистов в Сирии. В апелляционном порядке отменить запрет Википедии до сего момента пока не удалось. Обращения фонда Wikimedia к властям Турции также не принесли никаких результатов.

Интернет-энциклопедия Wikipedia является некоммерческой организацией, которая финансируется за счет пожертвований и взносов со стороны пользователей. Руководство Википедии неоднократно заявляло о своей политике существования энциклопедического ресурса без рекламы.

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