Американские инвесторы Goldman Sachs решили вложиться в российскую интернет-слежку

Центр обработки данных (ЦОД) IXcellerate заключил с Goldman Sachs договор о конвертируемом займе на $15 млн, и банк получит около 25% акций компании в результате конвертации. Goldman Sachs стал третьим ключевым инвестором IXcellerate вместе с IFC и Sumitomo Corporation. «Мы очень позитивно относимся к приходу нового инвестора и рассчитываем, что IXcellerate будет расти»,— отметил директор департамента бизнеса в ИКТ ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» Александр Левченко.

Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. В Российской Федерации Goldman Sachs представлен также обществом с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс», которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляя деятельность в качестве брокера и дилера.

IXcellerate основали соучредитель и экс-гендиректор IXEurope, экс-президент европейского подразделения Equinix Inc Гай Вилнер и бывший вице-президент Golden Telecom в России Клифф Гаунтлетт. В руководство также входят управляющий директор Дмитрий Фокин, бывший гендиректор «Столичного коллекторского агентства», и финансовый советник Яги Яшинори. Офисы расположены в Лондоне и Москве. Дата-центр IXcellerate Moscow One был открыт в 2012 году. Средства Goldman Sachs пойдут в том числе на его расширение до 2185 стойко-мест. Для этого в ближайшие месяцы компания планирует построить новые машинные залы на 1,1 тыс. и 350 стойко-мест, мощности которых уже на 20% зарезервированы. Их ввод позволит IXcellerate войти в тройку крупнейших компаний на рынке коммерческих дата-центров в России по количеству стойко-мест, рассчитывают в компании.

Совладелец Data-Pro Евгений Богданчиков прогнозирует рост отрасли хранения данных, который к 2016 году достиг $250 млн. Исполнительный директор Stack Group Евгений Горохов считает, что сейчас предложение рынка colocation (размещение оборудования) превышает спрос. По его словам, даже с учетом интенсивного роста объемов информации свободных мощностей много, поскольку за последние два года введены в эксплуатацию несколько тысяч стоек. «Спросу, особенно в части облачного хранения, способствуют как кризисные явления в экономике прошедших двух-трех лет, так и законодательные инициативы»,— говорит он.

В 2015 году в России вступил в силу федеральный закон 242-ФЗ, предписывающий зарубежным и российским интернет-сервисам перенести данные российских пользователей на территорию РФ. С июля 2018 года также вступает в силу федеральный закон 374-ФЗ, называемый ещё «пакетом Яровой», который подразумевает интернет-компании хранить информацию о фактах приёма и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Кроме этого, «пакет Яровой» обязывает сохранять все сообщения пользователей, включая текст, голос, фидео, фото и другие данные до шести месяцев и предоставлять их ФСБ по первому требованию. Естественно, все вышеперечисленные законодательные инициативы играют на руку росту рынка дата-центров. Поэтому в каком-то смысле Goldman Sachs делает инвестиции в российский «пакет Яровой».

Компания IXcellerate уже демонстрировала некоторую активность в связи с вступлением в силу поправок к закону о персональных данных в плане хранения и обработки данных россиян только на территории России. В частности, персональные данные пользующихся услугами компании Apple россиян были перенесены осенью 2015 года на серверы IXcellerate, где уже размещается информация с портала Booking.com. «Для Apple контракт с IXcellerate — это не формальное исполнение требования закона от персональных данных. Это серьезный и крупный контракт», — заявлял тогда источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что тендер был проведен еще в июле 2015 года, и американцы заняли не менее 50 стоек в дата-центре IXcellerate — при его общей мощности в 700 стоек. Но при этом почему-то ни одна из компаний, ни Apple, ни IXcellerate давать комментарии не стали. Кстати, Apple уже имеет более «свежий» опыт взаимодействия с властями, только другой страны — Китая. В данный момент компания строит большой дата-центр, где будут храниться данные всех китайских пользователей.

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